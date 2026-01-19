Опорні "Пункти незламності" зможуть працювати понад 48 год. безперервно, матимуть запас води і електроенергії - Свириденко

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що опорні "Пункти незламності" зможуть працювати понад 48 годин безперервно, матимуть запас води, електроенергії, стабільний зв’язок і облаштовані спальні місця.

"Станом на сьогодні, по всій країні в постійному режимі працює 10 676 тисяч "Пунктів незламності", ними з початку січня вже скористалися 130 тисяч людей. Ще майже три тисячі готові до відкриття у разі потреби", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Також вона розповіла, що уряд ухвалив зміни до порядку організації та функціонування "Пунктів незламності", і відтепер зʼявляються опорні Пункти, які зможуть працювати довше, понад 48 годин безперервно, матимуть необхідний запас води й електроенергії, стабільний зв’язок, за потреби – облаштовані спальні місця.

"Опорні пункти будуть розгортатися з урахуванням кількості населення. За потреби кількість спальних місць у них може бути збільшена", - додала премʼєр.