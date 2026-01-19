Шмигаль: Київ планує збільшити потужності розподіленої генерації на понад 100 МВт

Київ планує наростити потужності розподіленої генерації більш ніж на 100 МВт у межах плану підвищення енергетичної стійкості міста, зокрема для захисту критичної інфраструктури від наслідків атак, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Стратегічне завдання – план розвитку розподіленої генерації міста. Маємо вийти на додаткові потужності на понад 100 МВт. Це дозволить зробити столицю стійкішою до атак. Прибираємо дозвільні та бюрократичні затримки або перепони, щоб пришвидшити встановлення когенераційних установок та модульних котелень", - написав він у телеграмі.

За його словами, відбулося в понеділок чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. Ситуація залишається складною, працюємо над точковими та системними рішеннями, наголосив Шмигаль.

Очільник Міненерго зазначив, що зберігається дефіцит у енергосистемі, тож наразі не вийде відмовитися від екстрених відключень.

"Щодо теплопостачання. Роботи тривають цілодобово, без перерв. Щоб пришвидшити подачу тепла людям, на окремих об'єктах працює по дві бригади одночасно", - написав він.

Шмигаль зазначив, що за даними Мінрозвитку, загалом для ліквідації аварій у Київ направили 60 додаткових бригад. "Це спільна робота всієї країни: 40 бригад надала "Укрзалізниця", 18 прибули на допомогу з областей, зокрема 13 з Київщини, також задіяні фахівці "Київтеплоенерго", - пише він.

Шмигаль додав, що вже завтра очікують прибуття ще трьох бригад зі Львова.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12193