Шмигаль підтримує добудову блоків на Хмельницькій АЕС

Кандидат на посаду першого віцепрем'єра-міністра енергетики Денис Шмигаль підтримує розвиток атомної генерації та конкретно добудову блоків Хмельницької АЕС як таких, що найкраще до цього готові на цей час.

"Атомна енергетика основа енергосистеми, і її треба розвивати. Моя позиція – там, де можливо, треба оперативно діяти і розивати на базі уже готових проєктів. ХАЕС найближча до будівництва атомних блоків. Тому моя позиція як міністра і українця: розвивати цей напрямок чим швидше", – сказав Шмигаль під час виступу у Верховній Раді напередодні голосування за його призначення.

Він також зазначив, що допускає приватизацію ПАТ "Центренерго" з тим, щоб ця компанія ефективно управлялася.