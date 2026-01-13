Інтерфакс-Україна
19:58 13.01.2026

ЄІБ надав Кредобанку портфельну гарантію на EUR6 млн для розширення кредитування ММСБ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав часткову портфельну гарантію Кредобанку (Львів) на загальну суму EUR6 млн, що дозволить фінансовій установі видати до EUR30 млн нових кредитів мікро-, малому та середньому бізнесу (ММСБ) в Україні.

Згідно з проектними даними ЄІБ, відповідні документи підписано 22 грудня 2025 року, тоді як сам проєкт було схвалено 10 червня 2025 року.

Гарантія надається в межах програми EU4Business Guarantee Facility II, що має на меті поліпшити умови кредитування та розширити доступ місцевих фінансових установ до ресурсів для ММСБ, зокрема через зниження вимог до застави та кращі умови фінансування для підприємців.

Загальний обсяг програми, схваленої 5 травня 2025 року, оцінюється в EUR300 млн, з яких EUR40 млн становлять гарантії ЄІБ.

Кредобанк входить до переліку системно важливих банків України, який щороку визначає регулятор, застосовуючи до них посилений нагляд. Його єдиним акціонером є державний PKO Bank Polski.

За даними Нацбанку, станом на 1 листопада 2025 року за розміром активів Кредобанк займав 14-е місце (70,45 млрд грн) серед 60 банків України.

 

