16:14 13.11.2025

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

Група "Нафтогаз" та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали грантову угоду на EUR127 млн для імпорту газу, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Ці кошти в межах домовленості президента України Володимира Зеленського надані Європейським союзом за фінансової підтримки уряду Норвегії. Вони будуть спрямовані на імпорт додаткових обсягів газу, щоб компенсувати втрати власного видобуту внаслідок російських атак на цивільні обʼєкти газової інфраструктури", – написав Корецький у Facebook у четвер.

Він зазначив, що фінансування надається через Ukraine Investment Framework – інструмент ЄС для мобілізації коштів на відновлення України.

"Це важлива та, головне, своєчасна підтримка, яка допоможе забезпечити стабільне постачання газу в опалювальний сезон", – прокоментував глава "Нафтогазу".

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" для закупівлі газу у квітні отримала кредит на EUR270 млн від ЄБРР під державну гарантію, який Норвегія доповнила грантом EUR139 млн.

Пізніше група отримала EUR500 млн кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) під гарантії Єврокомісії. На початку жовтня вона залучила EUR300 млн кредиту Європейського інвестиційного банку під гарантії Єврокомісії. Також повідомлялося, що ЄБРР готує додаткове фінансування EUR500 млн для "Нафтогазу" для термінових закупівель газу.

Крім того, було залучено 3 млрд грн від АТ "Ощадбанк", 2,45 млрд грн від АТ "Укрексімбанк", по 4,7 млрд грн від "Укргазбанку" та Приватбанку.

У серпні уряд Норвегії виділив Україні 1 млрд норвезьких крон ($98,3 млн) для закупівлі природного газу.

Група "Нафтогаз" спрямувала на закупівлю газу для проходження зими $1 млрд власних коштів.

Глава Національного банку України Андрій Пишний 18 жовтня заявив, що Росія атакує енергетичну інфраструктуру, і зараз 55% українського газовидобутку недоступні.

