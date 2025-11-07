ЄІБ надає EUR100 млн через Укргаз та Укрексім на зміцнення економічної стійкості та інфраструктури опалення в Україні

Європейський інвестиційний банк надає EUR100 млн на зміцнення економічної стійкості та інфраструктури опалення в Україні: EUR70 буде спрямовано до Укргазбанку, щоб забезпечити роботу українських підприємств та захистити робочі місця під час війни, а також сприяти інвестиціям в енергоефективність, тоді як EUR30 млн – на ремонт та модернізацію міських систем районного теплопостачання через державні Укргазбанк та Укрексімбанк, забезпечуючи надійне теплопостачання громад під час війни.

В пререлізі ЄІБ у п’ятницю зазначається, що фінансування забезпечується Фондом ЄС для України та Інвестиційною рамковою програмою для України, яка є частиною Ukraine Facility на EUR50 млрд, що демонструє постійну відданість Європейського Союзу відновленню та стійкості України.

Згідно з публікацією, EUR70 млн було виділено Укргазбанку в рамках кредитного пакету на суму EUR400 млн за Програмою підтримки економічної стійкості України, щоб розширити доступ до довгострокових кредитів для мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) та компаній із середньою капіталізацією по всій країні.

Щодо EUR30 млн на відновлення та посилення муніципального централізованого теплопостачання, то ці кошти будуть розподілені порівну між Укргазбанком та Укрексімбанком як перші транші більших кредитів ЄІБ на централізоване теплопостачання (EUR50 млн та EUR100 млн відповідно), гарантованих Інвестиційною рамковою програмою Єврокомісії для України.

Наголошується, що фінансування буде надано громадам та комунальним підприємствам для ремонту та модернізації систем централізованого теплопостачання, підвищення енергоефективності в громадських будівлях та впровадження рішень з відновлюваної енергії, тим самим зменшуючи залежність від вразливої централізованої інфраструктури.

Інвестиційна програма для України (UIF) є частиною Ukraine Facility на EUR50 млрд та призначена для залучення державних та приватних інвестицій на відновлення та реконструкцію України. Вона наділена фінансовими інструментами на загальну суму EUR9,3 млрд, з яких EUR7,8 млн – гарантії за кредитами та EUR1,5 млрд євро – змішане фінансування. У березні 2025 року ЄІБ уклав з Європейським Союзом гарантійну угоду на суму EUR1,95 млрд для підтримки своєї діяльності в Україні. Ця гарантія надається в рамках UIF. Метою UIF є мобілізація EUR40 млрд інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації України.

Фонд ЄС для України (EU4U) був створений ЄІБ у 2023 році як додатковий інструмент для підтримки відновлення та реконструкції України. Фонд отримав внески від 16 держав-членів ЄС – Бельгії, Хорватії, Кіпру, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Італії, Ірландії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, Словаччини та Іспанії – що доводить його загальний розмір до EUR410 млн.

ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄІБ надав Україні фінансування на суму EUR4 млрд.