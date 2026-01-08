Інтерфакс-Україна
Економіка
14:35 08.01.2026

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у четвер дозволив кіпрській Kapenata Limited, яка пов’язана з агрохолдінгом "Енселко Агро" Андрія Веревського, придбати 9 компаній агрохолдингу "Агро-Регіон" ексміністра економіки України Айвараса Абромавічуса та шведа Ларса Пітера Хоканссона, йдеться у повідомленні АМКУ на його сайті.

Комітет уточнив, що Kapenata Limited має намір придбати понад 50% у ТОВ "Гарна логістика", "АР Івки", "АР Чуднів", "АР Хмельницький", "АР Бориспіль", "АР Козелець", "АР Любар", "АР Борзна" та "Білий цвіт".

За даними ресурсу YouControl, Kapenata Limited ще у листопаді 2025 року була власником ТОВ "Агрополіс" з холдингу "Енселко Агро", але в грудні власником стало кіпрське Enselco Holding Limited.

Згідно з інформацією на сайті "Енселко Агро", воно в 2023 році було виділено з агрохолдингу "Кернел", де Веревський є мажоритарієм та CEO, та наразі має земельний банк 134 тис. га в Хмельницькій та Тернопільській областях. У свою чергу земельний банк "Кернелу" складає близько 550-600 тис. га.

Агрохолдинг "Агро-Регіон" володіє земельним банком 41 тис. га у Київській, Чернігівській, Житомирській і Хмельницькій областях. Спеціалізується на рослинництві. До його складу входять 11 компаній, які об’єднані у чотири рослинницькі кластери. Має два елеватори: Бориспільський потужністю 73 тис. тонн та Миропільський – 52 тис. тонн.

Щорічний урожай зернових та олійних культур "Агро-Регіон" становить 200 тис. тонн.

Згідно з даними YouControl, власником "Агро-Регіону" є Garna Stockholm Holding AB, в якому Абромавічусу належить 53,6%, а Хоканссону – 44,28%.

"Закриття угоди буде найближчими днями", – повідомило джерело Forbes Ukraine, ознайомлене з деталями угоди.

Теги: #kapenata_limited #веревський #агро_регіон

