Інтерфакс-Україна
Економіка
16:56 28.01.2026

НБУ порадив банкам обмінюватися даними про клієнтів з фінмонпроблемами та навів "схеми" обходу ФОП-обмежень

Національний банк України (НБУ) у рекомендаціях банкам щодо фінансового моніторингу закликав активніше користуватися передбаченим законом правом обміну інформацією про клієнтів, яким було відмовлено в підтриманні ділових відносин, а також навів приклади операцій, які можуть свідчити про спроби обходу таких рішень.

"Рекомендуємо банкам користуватися наданим їм правом щодо обміну інформацією та застосовувати ризик-орієнтований підхід щодо осіб, відносно яких здійснюється обмін зазначеною інформацією", – зазначив Нацбанк у листі, з копією якого ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна".

Регулятор уточнює, що такий обмін може здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, зокрема шляхом зазначення у призначенні платежу посилання на норми закону під час перерахування залишку коштів на рахунок клієнта в іншому банку. Надані рекомендації мають бути обов’язково враховані банками під час виконання функцій суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

НБУ також звертає увагу, що під час наглядових дій фіксував випадки, коли після припинення ділових відносин із фізичною особою-підприємцем (ФОП) залишок коштів з рахунку в одному банку перераховували в інший банк — на рахунок фізичної особи або іншого ФОП, а далі протягом короткого часу (від 1 до 10 днів) ці кошти могли повертатися назад через рахунки третіх осіб.

Серед характерних ознак у таких кейсах регулятор називає, зокрема, значні "мільйонні" надходження з призначенням "оплата за товари/послуги" від ряду тотожних контрагентів, а також подальші численні виплати на користь великої кількості фізичних осіб (переважно до 100 тис. грн) із призначенням "поповнення рахунку", "допомога", "повернення боргу".

Як зазначає НБУ, виявлялися також випадки, коли такі клієнти були новоствореними, строк їхньої діяльності в банку становив від двох до чотирьох днів, а обсяги операцій за короткий час суттєво перевищували як заявлені клієнтом плани, так і визначені податковим законодавством річні ліміти доходу для відповідної групи платників єдиного податку.

Окремо Нацбанк акцентує увагу на необхідності переглянути внутрішні процедури в частині відмови клієнтам у підтриманні ділових відносин та посилити механізми виявлення пов’язаних осіб, зокрема через формування переліків таких клієнтів із ключовими контрагентами та автоматизований скринінг клієнтської бази й операцій на наявність збігів і ознак пов’язаності.

"Наголошуємо на тому, що заходи банку не мають бути формальними, а мають бути дієвими та спрямованими на запобігання використанню послуг банку з протиправною метою", – підкреслює регулятор.

Серед практичних порад також – посилення комунікації з клієнтами з питань фінмоніторингу (зокрема через інформаційні листи або розміщення пояснень на сайті) із чітким викладенням вимог законодавства та переліку інформації/документів, які банк може запитувати для виконання своїх обов’язків. Надання такої інформації чи документів може здійснюватися клієнтами з власної ініціативи.

Регулятор рекомендує застосовувати ризик-орієнтований підхід і відповідні інструменти управління ризиками, зокрема ліміти та інші обмеження щодо використання окремих послуг або продуктів, якщо клієнт є новоствореним або не може документально підтвердити здійснення звичайної господарської діяльності.

Серед факторів, які можуть потребувати уточнення або додаткового підтвердження, центробанк називає короткий строк діяльності з дати держреєстрації, нещодавню зміну кінцевого бенефіціарного власника чи керівника, тривалу відсутність операцій перед початком активності за рахунком, незначний статутний капітал або активи, а також відсутність прибутку чи наявність збитку за фінзвітністю за наявності значних оборотів коштів.

Як повідомлялося, раніше НБУ рекомендував банкам не зводити фінмоніторинг до формальних процедур під час виявлення ознак компаній-оболонок та посилювати практичні заходи для запобігання використанню банківських послуг із протиправною метою.

