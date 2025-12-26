Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Шість українських банків 26 грудня підписали найбільшу в історії фінансового ринку України кредитну консорціумну угоду на 21,5 млрд грн строком на три роки під державну гарантію для фінансування одного з підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомив Національний банк України (НБУ) в п’ятницю.

"Новий консорціумний проєкт у сфері оборонної промисловості логічно продовжує практику об’єднання зусиль для підтримки критично важливих галузей економіки та демонструє здатність банків швидко адаптуватися до стратегічних потреб держави", – прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Зазначається, що банком-організатором консорціумного кредиту виступив державний банк, а в консорціумі взяли також участь і приватні банки.

За даними Нацбанку, залучені кошти буде спрямовано на виготовлення товарів військового призначення.

"Масштаб консорціуму свідчить про готовність банків підтримувати ОПК та брати участь у зміцненні обороноздатності країни, розраховуємо на подальшу підтримку банківського сектору", – зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, 29 жовтня Шмигаль заявив, що Міністерство оборони, Міністерство фінансів та Нацбанк за підсумками наради з банківським сектором створили робочу групу для підготовки пропозицій з удосконалення процедури кредитування підприємств ОПК, а також зазначив, що вже працює консорціум державних банків для акумулювання та спрямування коштів на кредитне фінансування оборонних компаній.

На фотографіях, які опублікував тоді міністр оборони, були, серед інших, представники державних Ощадбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку та Укргазбанку.

Як повідомлялося, Ощадбанк у четвертому кварталі 2024 року сформував перший консорціум з Укргазбанком та ПУМБ для кредиту під держгарантію на 2,8 млрд грн ОПК за Програмою підвищення обороноздатності держави та задоволення невідкладних потреб Збройних сил України.

"Ощад ініціював перший банківський консорціум для кредитування ОПК під час повномасштабної війни. За весь цей період нами укладено кредитні угоди для підтримки ОПК на суму вже понад 17,5 млрд грн", – прокоментував у травні цю новину заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayinski-banki-obyednalisya-dlya-finansuvannya-pidpriyemstva-opk-na-ponad-20-mlrd-grn

https://www.facebook.com/photo?fbid=1380125777010859&set=pcb.1380126333677470