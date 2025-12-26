Інтерфакс-Україна
Економіка
21:12 26.12.2025

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

2 хв читати
Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Шість українських банків 26 грудня підписали найбільшу в історії фінансового ринку України кредитну консорціумну угоду на 21,5 млрд грн строком на три роки під державну гарантію для фінансування одного з підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомив Національний банк України (НБУ) в п’ятницю.

"Новий консорціумний проєкт у сфері оборонної промисловості логічно продовжує практику об’єднання зусиль для підтримки критично важливих галузей економіки та демонструє здатність банків швидко адаптуватися до стратегічних потреб держави", – прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Зазначається, що банком-організатором консорціумного кредиту виступив державний банк, а в консорціумі взяли також участь і приватні банки.

За даними Нацбанку, залучені кошти буде спрямовано на виготовлення товарів військового призначення.

"Масштаб консорціуму свідчить про готовність банків підтримувати ОПК та брати участь у зміцненні обороноздатності країни, розраховуємо на подальшу підтримку банківського сектору", – зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, 29 жовтня Шмигаль заявив, що Міністерство оборони, Міністерство фінансів та Нацбанк за підсумками наради з банківським сектором створили робочу групу для підготовки пропозицій з удосконалення процедури кредитування підприємств ОПК, а також зазначив, що вже працює консорціум державних банків для акумулювання та спрямування коштів на кредитне фінансування оборонних компаній.

На фотографіях, які опублікував тоді міністр оборони, були, серед інших, представники державних Ощадбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку та Укргазбанку.

Як повідомлялося, Ощадбанк у четвертому кварталі 2024 року сформував перший консорціум з Укргазбанком та ПУМБ для кредиту під держгарантію на 2,8 млрд грн ОПК за Програмою підвищення обороноздатності держави та задоволення невідкладних потреб Збройних сил України.

"Ощад ініціював перший банківський консорціум для кредитування ОПК під час повномасштабної війни. За весь цей період нами укладено кредитні угоди для підтримки ОПК на суму вже понад 17,5 млрд грн", – прокоментував у травні цю новину заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayinski-banki-obyednalisya-dlya-finansuvannya-pidpriyemstva-opk-na-ponad-20-mlrd-grn

https://www.facebook.com/photo?fbid=1380125777010859&set=pcb.1380126333677470

Теги: #кредит #банки #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 24.12.2025
Зеленський підписав закон щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%

Зеленський підписав закон щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%

14:06 23.12.2025
ОТП БАНК визнаний кращим у сегменті кредитів готівкою - рейтинг Financial Club

ОТП БАНК визнаний кращим у сегменті кредитів готівкою - рейтинг Financial Club

10:25 20.12.2025
Кредиту ЄС EUR90 млрд недостатньо, треба далі працювати над репараційним кредитом – Марченко до країн G7

Кредиту ЄС EUR90 млрд недостатньо, треба далі працювати над репараційним кредитом – Марченко до країн G7

14:46 19.12.2025
Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

14:44 19.12.2025
Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

11:20 19.12.2025
Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

18:11 18.12.2025
НБУ: після досягнення миру банки мають зменшувати частку держсектору в кредитах

НБУ: після досягнення миру банки мають зменшувати частку держсектору в кредитах

10:14 18.12.2025
НБУ визначив режим роботи СЕП і банків на кінець 2025 року і початок 2026-го

НБУ визначив режим роботи СЕП і банків на кінець 2025 року і початок 2026-го

16:40 03.12.2025
Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

20:41 01.12.2025
Україна вперше увійшла до глобального рейтингу виробників зброї

Україна вперше увійшла до глобального рейтингу виробників зброї

ВАЖЛИВЕ

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

ОСТАННЄ

НБУ підвищив порогове значення заборгованості для даних з кредитреєстру до 86,47 тис. грн

"Укрнафта" завершила ребрединг колишніх АЗК Shell

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Світовий банк позичив Україні $196,3 млн під гарантії Японії за проєктом SURGE зміцнення фіскального управління

Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

Імпорт е/е в Україну збільшився удвічі завдяки падінню цін в країнах ЄС на різдвяні канікули – очільник "Укренерго"

НБУ оновив вимоги до внутрішнього аудиту на страховому, платіжному ринках та на ринку кредитних спілок

Perfect Group у 2025р ввела в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла

Аграрії в сезоні-2025 виконали прогноз по збору зернових культур на 94%, олійних – на 97,7%

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА