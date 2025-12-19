Інтерфакс-Україна
Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення Європейської Ради про надання Україні кредиту на EUR90 млрд, зазначивши, що він не "повністю задоволений" таким рішенням, але "завжди краще мати хоч щось, ніж нічого".

"Незважаючи на надмірну обережність деяких лідерів, Європа прийняла рішення про фінансування України. Можливість використання заморожених російських активів залишається відкритою. Чи повністю я задоволений? Звичайно, ні. Але завжди краще мати хоч щось, ніж нічого", - написав він у соцмережі Х у п’ятницю вдень.

Теги: #кредит #україна #туск

