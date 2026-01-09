МАГАТЭ хочет договориться об очередном перемирии для ремонта Украиной последней резервной ЛЭП ЗАЭС – Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало консультации с Украиной и РФ по установлению временной зоны прекращения огня для ремонта последней резервной линии электропередач 330 кВ Запорожской АЭС, поврежденной и отключенной в результате военных действий, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ продолжает активно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности и охраны на станции. Мы уверены, что Российская Федерация и Украина будут продолжать конструктивно сотрудничать с нами для проведения этих необходимых ремонтных работ и уменьшения риска аварии", – сказал Гросси, слова которого приводятся на сайте МАГАТЭ в пятницу.

Там поясняется, что такие переговоры между сторонами МАГАТЭ начало 2 января, и в предложении содержится просьба к ним договориться о временной зоне прекращения огня примерно в 10 км от открытого распределительного устройства 330 кВ ЗАЭС, "чтобы украинские техники могли безопасно выполнять необходимые ремонтные работы".

Агентство обращает внимание на то, что сейчас станция полностью зависит от единственной функционирующей линии 750 кВ.

В то же время оно отмечает, что в течение прошлой недели его команда, присутствующая на ЗАЭС, сообщила о значительном увеличении военной деятельности вокруг нее, в частности о взрывах, слышных поблизости. Кроме того, как отмечается в сообщении, группы МАГАТЭ, присутствующие на АЭС страны, которые работают, – Хмельницкой, Ривненской и Пивденно-Украинской, и на площадке Чернобыльской АЭС, – сообщают, что военные нападения на электрическую инфраструктуру страны продолжают влиять на ядерную безопасность на станциях.

"Одна АЭС снизила свою мощность 25 декабря, когда военные действия привели к повреждению и отключению одной линии электропередачи", – отмечает МАГАТЭ.

Из-за постоянной военной деятельности на энергетической инфраструктуре страны Гросси объявил о подготовке МАГАТЭ очередной экспертной миссии на электрические подстанции Украины.

Как сообщалось, последнее перемирие в отношении оккупированной Россией ЗАЭС было объявлено 29 декабря 2025 года – тогда проводились ремонтные работы на линии электропередачи вблизи нее.

С начала российской оккупации 4 марта 2022 года ЗАЭС из-за потери всех линий электропитания (а она получает э/э из ОЭС Украины) неоднократно переживала полные и частичные блэкауты с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности, отказ которых может привести к аварийной ситуации.