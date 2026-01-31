Інтерфакс-Україна
Події
09:39 31.01.2026

Більше 1,3 млн пенсіонерів ВПО залишилися без пенсій у січні через складну процедуру верифікації - омбудсман

Більше 1,3 млн пенсіонерів ВПО залишилися без пенсій у січні через складну процедуру верифікації - омбудсман

Пенсіонери, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, масово залишилися без пенсій у січні через необхідність пройти процедуру підтвердження того, що вони не отримують виплати від органів РФ, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець.

За його словами, для отримання пенсії ВПО мали авторизуватися на вебпорталі Пенсійного фонду України через особистий кабінет, використавши кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" або "Дія ID", що ускладнило процес для більшості пенсіонерів.

"Як бачимо по факту, інформаційна кампанія провалена повністю! Права мільйонів громадян опинилися під загрозою через недолугу бюрократичну процедуру і провалену інформаційну роботу… Проблема не в людях. Проблема в тому, що обов’язок держави перевіряти інформацію переклали на самих пенсіонерів, навіть нормально їх про це не повідомивши!" - наголосив Лубінець.

Він закликав уряд спростити процедуру та використовувати наявні державні реєстри для підтвердження даних: "Люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама. Не можна змушувати людей проходити нові складні процедури, якщо в держави вже є реєстри ВПО, дані про місце проживання і всі необхідні бази".

За його словами, для багатьох пенсія - єдине джерело існування, і держава зобов’язана гарантувати це право, а не ставити його у залежність від вміння користуватися електронними сервісами.

