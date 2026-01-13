В Україні через небезпеку і коливання напруги затримуються низка приміських потягів

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Низка приміських поїздів в Україні затримуються через безпекову ситуацію та коливання напруги, повідомляє "Укрзалізниця".

"З міркувань безпеки затримується на відправлення низка приміських поїздів Коростенського напрямку. Зокрема, затримується на відправлення: поїзди №6610 Коростень – Борщагівка та №6606 Малин – Київ на невизначений час. Як дозволятиме ситуація – рушимо"-, йдеться у повідомленні Укрзалізниці у телеграм-каналі у вівторок.

З затримкою на 1 годину і 20 хв прямує регіональний поїзд №886/885 Славутич – Київ-Волинський. Поїзд №6603 Святошин – Тетерів прямує зі станції Ірпінь із затримкою 53 хвилини.

На Харківщині через коливання напруги в мережі запізнюються потяги на ділянці Мерефа – Харків в напрямку Харкова.

З огляду на безпекову ситуацію сьогодні, 13 січня, тимчасово не курсуватимуть деякі приміські поїзди на Житомирщині. Йдеться про: №6450 Коростень – Овруч та №6453 Овруч – Коростень.

Джерело: https://t.me/UZprymisky/2166

https://t.me/UZprymisky/2167

https://t.me/UZprymisky/2165

https://t.me/UZprymisky/2165

https://t.me/UZprymisky/2164