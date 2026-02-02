Через атаки є відключення споживачів у чотирьох областях, 162 населені пункти без світла через негоду

Станом на ранок 2 лютого внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях, повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

"Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, відбуваються аварійно-відновлювальні роботи", - зазначили в компанії.

Окрім того через складні погодні умови у вигляді ожеледі та обмерзання ліній електропередачі на ранок понеділка були повністю або частково знеструмлені 162 населені пункти (н.п.) ще в трьох областях – Одеській, Миколаївській та Кіровоградській. Наразі ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів", - зазначив системний оператор.

При цьому, в окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В "Укренерго" доповнили, що в Україні внаслідок морозів зросло споживання електроенергії.

"Сьогодні, 2 лютого, станом на 9:30 його рівень був на 7,5% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина змін – відчутне зниження температури на всій території України, а також менший обсяг застосованих заходів обмеження в окремих регіонах", - пояснили в НЕК.

Своєю чергою перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу у понеділок висловив співчуття усім, хто втратив рідних та близьких внаслідок цинічної та цілеспрямованої атаки РФ на працівників енергетичної сфери на Дніпровщині, коли російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" у Павлоградському районі. Внаслідок теракту загинули 16 працівників шахти, ще 14 зазнали поранень.