Інтерфакс-Україна
Події
11:27 02.02.2026

Через атаки є відключення споживачів у чотирьох областях, 162 населені пункти без світла через негоду

2 хв читати
Через атаки є відключення споживачів у чотирьох областях, 162 населені пункти без світла через негоду

Станом на ранок 2 лютого внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях, повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

"Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, відбуваються аварійно-відновлювальні роботи", - зазначили в компанії.

Окрім того через складні погодні умови у вигляді ожеледі та обмерзання ліній електропередачі на ранок понеділка були повністю або частково знеструмлені 162 населені пункти (н.п.) ще в трьох областях – Одеській, Миколаївській та Кіровоградській. Наразі ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів", - зазначив системний оператор.

При цьому, в окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В "Укренерго" доповнили, що в Україні внаслідок морозів зросло споживання електроенергії.

"Сьогодні, 2 лютого, станом на 9:30 його рівень був на 7,5% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина змін – відчутне зниження температури на всій території України, а також менший обсяг застосованих заходів обмеження в окремих регіонах", - пояснили в НЕК.

Своєю чергою перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу у понеділок висловив співчуття усім, хто втратив рідних та близьких внаслідок цинічної та цілеспрямованої атаки РФ на працівників енергетичної сфери на Дніпровщині, коли російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" у Павлоградському районі. Внаслідок теракту загинули 16 працівників шахти, ще 14 зазнали поранень.

Теги: #знеструмлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 31.01.2026
Чернігівщина повністю знеструмлена - обладміністрація

Чернігівщина повністю знеструмлена - обладміністрація

12:37 29.01.2026
Внаслідок атак знеструмлено споживачів у трьох регіонах, ще понад 500 н.п. без світла в 7 областях через негоду

Внаслідок атак знеструмлено споживачів у трьох регіонах, ще понад 500 н.п. без світла в 7 областях через негоду

11:55 28.01.2026
Негода знеструмила понад 700 н.п. у 11 областях, ще в чотирьох регіонах відключення від атак РФ – Міненерго

Негода знеструмила понад 700 н.п. у 11 областях, ще в чотирьох регіонах відключення від атак РФ – Міненерго

10:43 27.01.2026
Внаслідок атак без світла споживачі чотирьох регіонів, ще понад 500 н. п. в 10 областях знеструмила негода – Міненерго

Внаслідок атак без світла споживачі чотирьох регіонів, ще понад 500 н. п. в 10 областях знеструмила негода – Міненерго

20:12 23.01.2026
Лозова Харківської області частково знеструмлена внаслідок масованої атаки на критичну інфраструктуру

Лозова Харківської області частково знеструмлена внаслідок масованої атаки на критичну інфраструктуру

11:29 23.01.2026
Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

00:45 21.01.2026
Львівська ОВА оприлюднила результати перевірки за фактом знеструмлення транспорту й лікарень у Львові 7 січня

Львівська ОВА оприлюднила результати перевірки за фактом знеструмлення транспорту й лікарень у Львові 7 січня

11:14 20.01.2026
Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

11:10 19.01.2026
Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

00:40 18.01.2026
Ворожа атака на Вільнянськ призвела до знеструмлення міста - ОВА

Ворожа атака на Вільнянськ призвела до знеструмлення міста - ОВА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

ОСТАННЄ

УЧХ у 2025 році виплатив постраждалим від війни понад 590 млн грн грошової допомоги

ТОК Gulliver повністю відкрито

"Енергоатом" та "Укргідроенерго" долучаються до надання адресної допомоги вразливим категоріям населення - Свириденко

Російські обстріли забрали життя жителів Слов'янська та Олексієво-Дружківки - ОВА

Міністр оборони повідомив про запуск верифікації терміналів Starlink в Україні у взаємодії зі SpaceX

У Києві затримали 47-річного чоловіка, який запустив салют, щоб здивувати дівчину

7 корпус ДШВ: Біля Покровська дрони врятували українських військових від полону

ПриватБанк закриває відділення у Дружківці, команду переведуть до Краматорська

СБУ: продавчиня магазину в Сумах коригувала ворожі удари

Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС за купівлю непридатних квартир на 20 млн грн держкоштів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА