У Києві затримали 47-річного чоловіка, який запустив салют, щоб здивувати дівчину

Фото: Нацполіція

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який запустив салют у Святошинському районі Києва в суботу, 31 січня, і пояснив правоохоронцям, що зробив це для того щоб здивувати свою дівчину, з якою він нещодавно познайомився та з якою катався містом на автомобілі, повідомляє відділ комунікації поліції Києва у понеділок.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, на якій невідома особа здійснила запуск салюту на території Святошинського району. Прибувши на місце події під час перевірки території правоохоронці виявили та вилучили картонну коробку від залишків піротехнічного засобу. У подальшому під час проведення першочергових слідчих дій оперативники Святошинського управління поліції спільно з управлінням карного розшуку столичного главку та аналітиками кримінального аналізу затримали 47-річного місцевого мешканця", – йдеться в повідомленні.

За даним фактом відділ дізнання Святошинського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство), санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі. Порушнику готується повідомлення про підозру.