Матеріали про порушення прав військових в окремих підрозділах мають отримати подальшу правову оцінку – командування Сухопутних військ

Повідомлення про виявлені під час перевірок порушення прав військовослужбовців у окремих штурмових підрозділах вимагають особливої уваги, заявили у командуванні Сухопутних військ Збройних сил України.

"Робота Військового омбудсмана демонструє те, що механізми контролю в оборонному секторі діють і здатні виявляти проблеми там, де вони виникають. Важливо, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів. Матеріали, передані правоохоронним органам, мають отримати подальшу правову оцінку у встановленому порядку", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

В командуванні зазначили, що захищеність військовослужбовців та відповідність служби стандартам є принциповими питаннями.

"Контроль, прозорість і реагування на сигнали дозволяють зміцнювати військо навіть у найважчі часи", - резюмували в командуванні.

Раніше військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що в ході перевірок у деяких штурмових полках ЗСУ виявили факти масового порушення прав військовослужбовців. Як розповіла Решетилова в інтерв’ю "Лівому берегу", в деяких підрозділах перевірки виявили випадки побиття, незаконного позбавлення волі, погроз життю і здоров’ю військовослужбовців та їхніх рідних.