Події
22:33 27.12.2025

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

Повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі у суботу.

"Вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві "успіхи" армії рф на полі бою. У дійсності ж повідомлення з кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами. Ситуація в Гуляйполі Запорізької області складна, але оборонна операція в населеному пункті триває. Українські воїни продовжують активні дії зі знищення піхотних груп загарбників в місті. Оперативна обстановка в Мирнограді також залишається важкою, однак ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, тож в хід іде зброя дезінформації", - повідомив Генштаб ЗСУ у Телеграм.

Окремо у повідомленні спростовано заяви про російський контроль над половиною Костянтинівки.

"Вигадками є і контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині. Сили оборони України тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. Так, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму та висунулися колоною у напрямку Костянтинівки. В результаті успішних дій українських оборонців було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування, а ворожу піхоту ліквідували наші БпЛА", - зазначено в повідомленні ГШ ЗСУ.

Також ГШ нагадав про "рапорти" росіян щодо контролю над Куп’янськом.

"Насправді ж Сили оборони України вмілими діями звільнили низку населених пунктів на північ від Куп’янська, зачистили більшу частину самого міста та блокували залишки російського угруповання", - сказано в повідомленні Генштабу.

"Така ж ситуація і з Покровськом, про захоплення якого агресор розповідає ще з кінця вересня минулого року. Однак, оборона міста триває вже 17 місяців, а противник весь цей час зазнає там суттєвих втрат", - заявили в ГШ ЗСУ.

"Справжнім же результатом таких фейкових заяв кремлівського диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, які щодня складають щонайменше 1000 вбитих та поранених російських солдатів", - наголошують в Генштабі і закликають користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33101

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

