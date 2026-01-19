Інтерфакс-Україна
Події
08:45 19.01.2026

ППО знешкодило 126 із 145 безпілотників, зафіксоване влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

1 хв читати
Фото: Ґвара

Сили оборони України знешкодили 126 російських безпілотників із 145, зафіксоване влучання 13 БпЛА на 13 локаціях, окрім того відомо про падіння уламків на 5 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Всього ж противник атакував 145 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #ппо #збиття

