"Альфа" СБУ у 2025 році знищила засоби ППО противника на $4 млрд

Далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України протягом минулого року знищили та вивели з ладу елементи російської протиповітряної оборони загальною вартістю приблизно у $4 млрд, повідомляється в телеграм-каналі СБУ у понеділок.

"Зокрема, зафіксовано знищення: систем С-300/ С-350/ С-400, зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2", зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2", зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення, зокрема РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М", "Подльот", "Ніобій", "Каста-2Е2", "Гамма-Д", "Противник-ГЕ", радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук" та С-300/ С-400, радар 92Н6 та інші.

"Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО рф і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах", - зазначили в СБУ.