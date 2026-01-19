Інтерфакс-Україна
Події
10:13 19.01.2026

"Альфа" СБУ у 2025 році знищила засоби ППО противника на $4 млрд

1 хв читати
"Альфа" СБУ у 2025 році знищила засоби ППО противника на $4 млрд

Далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України протягом минулого року знищили та вивели з ладу елементи російської протиповітряної оборони загальною вартістю приблизно у $4 млрд, повідомляється в телеграм-каналі СБУ у понеділок.

"Зокрема, зафіксовано знищення: систем С-300/ С-350/ С-400, зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2", зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2", зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення, зокрема РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М", "Подльот", "Ніобій", "Каста-2Е2", "Гамма-Д", "Противник-ГЕ", радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук" та С-300/ С-400, радар 92Н6 та інші.

"Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО рф і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах", - зазначили в СБУ.

Теги: #альфа #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 16.01.2026
СБУ: викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн

СБУ: викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн

11:48 16.01.2026
СБУ виявила понад $300 тис. під час обшуків в очільниці однієї з районних ВЛК на Дніпропетровщині

СБУ виявила понад $300 тис. під час обшуків в очільниці однієї з районних ВЛК на Дніпропетровщині

09:51 16.01.2026
СБУ затримала ворожу агентурну групу, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі

СБУ затримала ворожу агентурну групу, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі

13:32 15.01.2026
СБУ: викрито ще 9 схем для ухилянтів, серед фігурантів - заступниця декана вишу, лікарі та військові ТЦК

СБУ: викрито ще 9 схем для ухилянтів, серед фігурантів - заступниця декана вишу, лікарі та військові ТЦК

13:31 26.12.2025
Спецпризначенці "Альфи" СБУ вже знищили понад 500 систем ППО ворога

Спецпризначенці "Альфи" СБУ вже знищили понад 500 систем ППО ворога

09:48 09.12.2025
Термінал зрідженого газу в російському порту "Темрюк" уразили безпілотники СБУ - джерела

Термінал зрідженого газу в російському порту "Темрюк" уразили безпілотники СБУ - джерела

17:27 23.11.2025
Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

23:11 12.08.2025
Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

ВАЖЛИВЕ

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

На Київщині екстренні відключення світла - ДТЕК

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

ОСТАННЄ

Мінветеранів: 50 тис. ветеранів уже подали заявки на компенсацію автоцивілки

РФ вночі пошкодила п'ять енергооб'єктів на Чернігівщині

Станом на зараз немає даних про українців серед загиблих чи постраждалих внаслідок аварії в Іспанії

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини, без світла майже 31 тисяча родин - ДТЕК

Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити технічні можливості для імпорту та передачі е/е з Заходу на Схід України

УЧХ підтримує людей без світла та тепла

В Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди, 21 людина загинула, Київ висловив співчуття

КМІС: Зеленський зберігає високий рівень довіри серед українців, проте нижчий, ніж у Залужного та Буданова

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Кадрові рішення в НВМК не потребують окремого погодження з Мінветеранів - держустанова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА