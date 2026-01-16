Інтерфакс-Україна
09:51 16.01.2026

СБУ затримала ворожу агентурну групу, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі: за завданням ворога вони готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих скидів із цивільного квадрокоптера., повідомляє СБУ.

"СБУ спрацювала на випередження і затримала агентів напередодні спланованого запуску БПЛА, коли у них уже була готова бойова частина для скиду і погоджена російським куратором "ціль" для удару – одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п’ятницю.

Як встановило розслідування, один із фігурантів - 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

"Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для СВП і спорядив ними безпілотник", - зазначають у відомстві

Надалі, як інформують в СБУ, він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені локації зловмисники позначили на гугл-картах та "прозвітували" куратору з РФ.

За інформацією відомства, після погодження цілі з російським спецслужбістом, фігуранти приступили до підготовки повітряного удару. На цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено квадрокоптер з вибухівкою, а також автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #агенти_рф

