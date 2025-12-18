Інтерфакс-Україна
Події
14:36 18.12.2025

З початку повномасштабної війни військова контррозвідка СБУ викрила 68 агентів РФ у Силах оборони

2 хв читати
З початку повномасштабної війни військова контррозвідка СБУ викрила 68 агентів РФ у Силах оборони

Військова контррозвідка Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення викрила 68 агентів спецслужб РФ у лавах Сил оборони України, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

"Тільки протягом 2025 року співробітники СБУ затримали 19 російських "кротів". Наразі десять із них уже отримали реальні терміни увʼязнення, серед яких сімом засудженим призначено 15 років тюрми", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

Зокрема, за інформацією відомства, на Львівщині засуджено майора однієї з бригад Повітряних Сил ЗСУ, який у складі агентурної мережі РФ коригував повітряні атаки окупантів по авіаційній інфраструктурі регіону. За його координатами, як зазначають в СБУ, окупанти сподівалися вдарити по оперативних аеродромах та логістичних базах техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

Крім нього, як наголошують в українській спецслужбі, 15 років тюрми отримав ще один російський "кріт" - командир підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ, який "зливав" воєнній розвідці РФ плани бойових операцій ССО в тилу ворога.

"Йдеться про маршрути диверсійно-розвідувальних рейдів українських спецпризначенців за лінію фронту на південних напрямках бойових дій", - уточнюється в повідомленні.

Такий самий термін ув’язнення отримав і командир самохідного артдивізіону ЗСУ, який намагався передати ворогу секретні плани Сил оборони на Харківському напрямку.

"Ще одним засудженим є агент 317-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру), який намагався шпигувати за українськими десантниками під виглядом капелана", - інформує СБУ.

Також з початку цього року військові контррозвідники СБУ нейтралізували 4 агентурні мережі РФ, які діяли в Одеській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях.

Крім того, протягом 2025 року за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали 77 зрадників (з 2022 року – 188 осіб), які вступили до лав окупантів, щоб воювати проти Сил оборони.

"Одночасно за цей період військова контррозвідка Служби безпеки запобігла розкраданню оборонних коштів на загальну суму 33,9 млрд грн (з 2022 року – 51 млрд грн)", - наголошують в СБУ.

Зокрема, СБУ нагадує, що у Києві затримано ексочільника одного з департаментів Міноборони і двох його спільників, які намагались привласнити 90 млн грн на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів для фронту.

Теги: #сили_оборони #сбу #агенти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 18.12.2025
СБУ: далекобійні дрони вразили російську техніку на аеродромі Бельбек на сотні мільйонів доларів

СБУ: далекобійні дрони вразили російську техніку на аеродромі Бельбек на сотні мільйонів доларів

11:17 17.12.2025
СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

13:23 16.12.2025
СБУ та Нацполіція затримали одну із керівниць окупаційного Центру зайнятості "ДНР"

СБУ та Нацполіція затримали одну із керівниць окупаційного Центру зайнятості "ДНР"

17:25 15.12.2025
СБУ: вражено підводний човен РФ у Новоросійську

СБУ: вражено підводний човен РФ у Новоросійську

15:54 15.12.2025
Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі – джерело в СБУ

Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі – джерело в СБУ

13:15 15.12.2025
Сили оборони продовжують операцію з відновлення контролю над Куп’янськом, росіяни змістилися до центру міста – Трегубов

Сили оборони продовжують операцію з відновлення контролю над Куп’янськом, росіяни змістилися до центру міста – Трегубов

10:15 09.12.2025
Затримано іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами на заході України

Затримано іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами на заході України

12:00 07.12.2025
Петро Порошенко передав військовим чотири комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі"

Петро Порошенко передав військовим чотири комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі"

14:33 06.12.2025
Шмигаль: Майже 500 капеланів від 13 релігійних організацій проповідують українським воїнам

Шмигаль: Майже 500 капеланів від 13 релігійних організацій проповідують українським воїнам

11:02 04.12.2025
СБУ затримала агентів ФСБ, які допомагали рашистам атакувати оборонні рубежі Ізюму

СБУ затримала агентів ФСБ, які допомагали рашистам атакувати оборонні рубежі Ізюму

ВАЖЛИВЕ

СБУ: далекобійні дрони вразили російську техніку на аеродромі Бельбек на сотні мільйонів доларів

Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

ОСТАННЄ

ДШВ: Стрілецькі бої йдуть у південній та північній частині Покровська, левову частку логістичних заходів забезпечують важкі бомбери

Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

Перед підвищення окладів для педпрацівників треба впевнитися, чи громадам вистачить на це доднадходжень від ПДФО - Лещик

В Одесі військові ТЦК побили поліцейського, проводиться розслідування

Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

Апеляція ВАКС збільшила заставу до 4 млн грн судді із Закарпаття, підозрюваного в отриманні хабаря, який він називав "конфетками"

Понад 414 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, прийом завершено

В Києві представили концепцію розвитку туризму на 2026 рік

Арциз тиждень без світла через майже повністю знищену РФ електропідстанцію – ДТЕК

В Запоріжжі вже 35 постраждалих від авіаудару в середу, 4 у важкому стані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА