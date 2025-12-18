З початку повномасштабної війни військова контррозвідка СБУ викрила 68 агентів РФ у Силах оборони

Військова контррозвідка Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення викрила 68 агентів спецслужб РФ у лавах Сил оборони України, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

"Тільки протягом 2025 року співробітники СБУ затримали 19 російських "кротів". Наразі десять із них уже отримали реальні терміни увʼязнення, серед яких сімом засудженим призначено 15 років тюрми", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

Зокрема, за інформацією відомства, на Львівщині засуджено майора однієї з бригад Повітряних Сил ЗСУ, який у складі агентурної мережі РФ коригував повітряні атаки окупантів по авіаційній інфраструктурі регіону. За його координатами, як зазначають в СБУ, окупанти сподівалися вдарити по оперативних аеродромах та логістичних базах техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

Крім нього, як наголошують в українській спецслужбі, 15 років тюрми отримав ще один російський "кріт" - командир підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ, який "зливав" воєнній розвідці РФ плани бойових операцій ССО в тилу ворога.

"Йдеться про маршрути диверсійно-розвідувальних рейдів українських спецпризначенців за лінію фронту на південних напрямках бойових дій", - уточнюється в повідомленні.

Такий самий термін ув’язнення отримав і командир самохідного артдивізіону ЗСУ, який намагався передати ворогу секретні плани Сил оборони на Харківському напрямку.

"Ще одним засудженим є агент 317-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру), який намагався шпигувати за українськими десантниками під виглядом капелана", - інформує СБУ.

Також з початку цього року військові контррозвідники СБУ нейтралізували 4 агентурні мережі РФ, які діяли в Одеській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях.

Крім того, протягом 2025 року за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали 77 зрадників (з 2022 року – 188 осіб), які вступили до лав окупантів, щоб воювати проти Сил оборони.

"Одночасно за цей період військова контррозвідка Служби безпеки запобігла розкраданню оборонних коштів на загальну суму 33,9 млрд грн (з 2022 року – 51 млрд грн)", - наголошують в СБУ.

Зокрема, СБУ нагадує, що у Києві затримано ексочільника одного з департаментів Міноборони і двох його спільників, які намагались привласнити 90 млн грн на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів для фронту.