Інтерфакс-Україна
Події
14:12 02.01.2026

Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

1 хв читати
Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника глави Офісу президента Павла Паліси щодо підготовки до зустрічі з радниками з питань національної безпеки, а також напрацювання питання щодо змін у Силах оборони.

"Готуємось до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

"Також Павло опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють", - додав президент.

Він також анонсував модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони України в повномасштабній війні. За його словами, "освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України".

Зеленський також підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами.

Теги: #паліса #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 28.12.2025
Сили оборони вночі завдали удару по Сизранському НПЗ в РФ і ворожих складах на ТОТ

Сили оборони вночі завдали удару по Сизранському НПЗ в РФ і ворожих складах на ТОТ

11:35 26.12.2025
По факту залишення КСП у Гуляйполі проводять детальне розслідування – Сили оборони півдня

По факту залишення КСП у Гуляйполі проводять детальне розслідування – Сили оборони півдня

14:05 24.12.2025
Сили оборони уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

15:40 19.12.2025
Сили оборони знищили масове скупчення броньованої техніки ворога біля Покровська – 7-й корпус ДШВ

Сили оборони знищили масове скупчення броньованої техніки ворога біля Покровська – 7-й корпус ДШВ

14:36 18.12.2025
З початку повномасштабної війни військова контррозвідка СБУ викрила 68 агентів РФ у Силах оборони

З початку повномасштабної війни військова контррозвідка СБУ викрила 68 агентів РФ у Силах оборони

13:15 15.12.2025
Сили оборони продовжують операцію з відновлення контролю над Куп’янськом, росіяни змістилися до центру міста – Трегубов

Сили оборони продовжують операцію з відновлення контролю над Куп’янськом, росіяни змістилися до центру міста – Трегубов

12:00 07.12.2025
Петро Порошенко передав військовим чотири комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі"

Петро Порошенко передав військовим чотири комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі"

14:33 06.12.2025
Шмигаль: Майже 500 капеланів від 13 релігійних організацій проповідують українським воїнам

Шмигаль: Майже 500 капеланів від 13 релігійних організацій проповідують українським воїнам

15:53 30.11.2025
Паліса та Гнатов працюють над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами

Паліса та Гнатов працюють над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами

16:43 10.09.2025
Паліса домовився залучити команду ISW до вироблення конкретних рішень та експертизи

Паліса домовився залучити команду ISW до вироблення конкретних рішень та експертизи

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

Понад 460 млн тонн відходів щороку утворюється в Україні – очільник Мінекономіки

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі – DeepState

Росіяни вдарили по середмістю Харкова, наслідки уточнюються

В Україні у суботу очікується ожеледиця, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви сильного вітру

У реєстрі "Оберіг" у суботу вночі триватимуть планові технічні роботи

До Одеси прибули перші 25 автобусів від інших міст України

Петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 115 голосів

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

ГУР МО оприлюднило видео із деталями спецоперації із збереження життя командира РДК Дениса Капустіна

Понад 460 млн тонн відходів щороку утворюється в Україні – очільник Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА