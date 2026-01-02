Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника глави Офісу президента Павла Паліси щодо підготовки до зустрічі з радниками з питань національної безпеки, а також напрацювання питання щодо змін у Силах оборони.

"Готуємось до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

"Також Павло опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють", - додав президент.

Він також анонсував модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони України в повномасштабній війні. За його словами, "освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України".

Зеленський також підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами.