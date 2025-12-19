Сили оборони знищили масове скупчення броньованої техніки ворога біля Покровська – 7-й корпус ДШВ

Сили оборони провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська, повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України.

"Техніку ворога виявили завдяки отримання даних від розвідки 7-го корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 8-го батальйону 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра" у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425-ї ОШП "Скеля"", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

За наявною інформацією, противник планував використати цю техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.

Для зриву наступального потенціалу Росії Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки.

За результатами нанесення вогневого ураження, ударні борти ОЗСП "Lasar’s Group" Нацгвардії України знищили: зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) – 1 од; танк – 2 од; бойову броньовану машину – 1 од; військовий автотранспорт з боєкомплектом – 1 од.

Також борти "Lasar’s Group" уразили: танк – 5 од; бойову броньовану машину – 6 од; військовий автотранспорт – 2 од; легкий автотранспорт – 4 од.