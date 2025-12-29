Інтерфакс-Україна
Події
11:09 29.12.2025

Двоє російських солдатів 21 грудня розстріляли сімох цивільних осіб у Покровську – проєкт "Хочу жить"

Двоє солдатів російських окупаційних військ 21 грудня розстріляли сімох цивільних осіб у Покровську, повідомляє проєкт "Хочу жить" з посиланням на джерела у збройних силах РФ.

"Небайдужі люди з ЗС РФ повідомили нам, що в ніч на 21 грудня в будинку № 84 по вулиці Центральній міста Покровська стрілець 1-го ШВ 2-ї ШР 1-го ШБ 30-ї ОМСБр в/ч 45863 Галімзянов Рінат Раліфович, 31.05.1996 р. н., жетон АБ-537852 (родом з Башкортостану, м. Нефтекамськ, вул. Миколи Князєва, 8), та стрілець 2-ї ШР 1-го ШБ 30-ї ОМСБр в/ч 45863 Агафонов Олексій Анатолійович, 27.03.1987 р. н., жетон Ю-810131 (раніше судимий, родом з Бурятії, м. Кяхта, вул. Жданова, 1), увірвалися в підвал будинку, в якому переховувалися цивільні особи", - йдеться у повідомленні проєкту у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що до солдатів вийшли батько і син – Завадський Олександр Робертович і Завадський Ярослав Олександрович, у яких російські військовослужбовці вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю в підвалі немає, росіяни відкрили вогонь і вбили батька і сина.

Потім, спустившись у підвал, російські солдати вбили сім’ю, яка там перебувала: батька Гулько Дмитра, матір Гулько Оксану, сина Гулько Дмитра Дмитровича і матір Оксани – Надію. Також був убитий чоловік на ім’я Олександр, а ще один – Меронцев Петро Валерійович – був поранений і прикинувся мертвим. Після того як російські вбивці пішли, Меронцеву вдалося вилізти з підвалу і втекти.

Після страти російські солдати повідомили командиру (позивний "Вуду"), що знищили групу ДРГ ЗСУ, а сам будинок підпалили.

23 грудня, завдяки свідку, який вижив, Агафонов і Галімзянов були затримані силами 159-ї ВК і етаповані до Селидова. "Судячи з того, що ситуація не набула розголосу, вбивство намагатимуться зам’яти", зазначається у повідомленні "Хочу жить".

Повідомляється також, що 22 грудня військовослужбовці 30-ї ОМСБр російських зс зґвалтували Вікторію Швайко, катували і вбили її чоловіка, про що Вікторія дала свідчення дізнавачу російської військової поліції.

"Російська армія – це збіговисько ґвалтівників і вбивць. Будь то Буча в Київській області, Ізюм у Харківській, Авдіївка чи Покровськ у Донецькій області – вони влаштовують різанину всюди, куди приходять. Їм байдуже, якою мовою ти розмовляєш і ким себе вважаєш: це солдати окупаційної армії, значна частина якої була відправлена на війну прямо з в’язниць", - зазначається у повідомленні.

"Російські вбивці і ґвалтівники повинні пам’ятати, що військові злочини не мають терміну давності. І навіть коли війна закінчиться, Україна має довгі руки і невичерпну мотивацію дістати і покарати всіх тих, хто вбивав мирних громадян України. І не сумнівайтеся – ми це зробимо", - наголосили в проєкті "Хочу жить".

"Хочу жить" – проєкт Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців збройних сил російської федерації. Реалізується з вересня 2022 року.

Теги: #покровськ #цивільні #розстріл

