ГУР показало ексклюзивні кадри бойової операції з перекидання десанту в Покровськ у листопаді

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало епізоди спецоперації на Покровському напряму, яку в листопаді 2025 року здійснили бійці підрозділу "Black Winter Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура".

Як повідомляє пресслужба розвідки, у межах місії була задіяна авіація ГУР з метою швидкого перекидання десанту для зміцнення оборони на визначеній ділянці фронту.

Важливу роль у здійсненні бойової місії також відіграли аеророзвідники та майстри FPV, які виявляли і знищували російських загарбників.

Спецпризначенці "Black Winter Group" проявили хоробрість, злагодженість та професіоналізм, що дозволило виконати бойове завдання.