Інтерфакс-Україна
Події
17:40 24.12.2025

ГУР показало ексклюзивні кадри бойової операції з перекидання десанту в Покровськ у листопаді

1 хв читати
ГУР показало ексклюзивні кадри бойової операції з перекидання десанту в Покровськ у листопаді

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало епізоди спецоперації на Покровському напряму, яку в листопаді 2025 року здійснили бійці підрозділу "Black Winter Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура".

Як повідомляє пресслужба розвідки, у межах місії була задіяна авіація ГУР з метою швидкого перекидання десанту для зміцнення оборони на визначеній ділянці фронту.

Важливу роль у здійсненні бойової місії також відіграли аеророзвідники та майстри FPV, які виявляли і знищували російських загарбників.

Спецпризначенці "Black Winter Group" проявили хоробрість, злагодженість та професіоналізм, що дозволило виконати бойове завдання.

 

Теги: #покровськ #відео #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:22 22.12.2025
Дрони завдали удару по нафтовому терміналу біля російської Тамані – ГУР

Дрони завдали удару по нафтовому терміналу біля російської Тамані – ГУР

14:04 22.12.2025
Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

15:27 20.12.2025
Відео з дроном, який підняв російський прапор над Києвом, є фейком – поліція

Відео з дроном, який підняв російський прапор над Києвом, є фейком – поліція

13:34 20.12.2025
У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія — Центр"

У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія — Центр"

17:48 19.12.2025
В листопаді зафіксовано 169 осіб, які поширювали російську пропаганду в країнах Європи, - ГУР

В листопаді зафіксовано 169 осіб, які поширювали російську пропаганду в країнах Європи, - ГУР

15:40 19.12.2025
Сили оборони знищили масове скупчення броньованої техніки ворога біля Покровська – 7-й корпус ДШВ

Сили оборони знищили масове скупчення броньованої техніки ворога біля Покровська – 7-й корпус ДШВ

19:01 16.12.2025
Десантники відбили механізований штурм ворога на покровському напрямку – ДШВ

Десантники відбили механізований штурм ворога на покровському напрямку – ДШВ

14:54 13.12.2025
Ворог не в змозі протиснути українську оборону на півночі Покровська – 7 корпус ДШВ

Ворог не в змозі протиснути українську оборону на півночі Покровська – 7 корпус ДШВ

15:11 11.12.2025
Український прапор у центрі Покровська підняли штурмовики полку "Скеля"

Український прапор у центрі Покровська підняли штурмовики полку "Скеля"

21:49 09.12.2025
Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

ВАЖЛИВЕ

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

ОСТАННЄ

Створення при Кабміні Нацкоординатора по боротьбі з організованою злочинністю усуне розпорошеність повноважень в цій сфері – експерт

Макрон і Рютте обговорили проведену в рамках "Коаліції охочих" роботу

Ворог не залишає спроб транспортувати свої сили через річку Сіверський Донець, ще один човен пішов на дно - 81 оаембр

Порт "Південний" відкрито для заходу та виходу суден – АМПУ

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі через ворожі атаки – обленерго

Зеленський: Напередодні Різдва "рускіє" вкотре показали, хто вони насправді, так б’ють безбожники

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

"Укрпошта" запустила в обіг поштову марку "Різдвяний янгол"

Італійський виробник радіолокаторів для систем ППО Leonardo уклав контракт на перші радари наступного покоління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА