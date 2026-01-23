Інтерфакс-Україна
Події
14:34 23.01.2026

Росіяни витратили на масований удар 20 січня понад $131 млн – ГУР МО

1 хв читати
Росіяни витратили на масований удар 20 січня понад $131 млн – ГУР МО

У ніч на 20 січня російські війська здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши загалом 372 засоби повітряного нападу, в тому числі балістичні ракети "іскандер", гіперзвукова "циркон", інші види ракет та дрони, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Загальна вартість використаного озброєння перевищує $131 мільйон (понад 10,2 млрд рублів). Для порівняння, на ці кошти протягом року живе місто вєлікій новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також зіставно з третиною річного бюджету цілих регіонів росії: калмикії та ненецького автономного округу", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, зазначили в ГУР, за таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів.

"Такі витрати на агресивний удар проти мирних українських міст відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту – минулого року він сягнув 5,6 трлн рублів ($70 млрд), або близько 2,6% ВВП. Заради продовження фінансування воєнної машини москва змушена підвищувати податки й акцизи та скорочувати видатки на соціальну сферу, а також державні інвестиційні проєкти", – наголосили в розвідці.

Теги: #вартість #гур_мо #удар_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 21.01.2026
Очільник ГУР МО побував на запорізькому напрямку

Очільник ГУР МО побував на запорізькому напрямку

15:50 19.01.2026
Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

17:11 17.01.2026
Зеленський: ГУР доповів про плани РФ щодо ударів по підстанціях українських АЕС

Зеленський: ГУР доповів про плани РФ щодо ударів по підстанціях українських АЕС

16:36 17.01.2026
ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

16:02 17.01.2026
Об'єкт критичної інфраструктури у Харкові значно пошкоджений через ворожий обстріл – мер

Об'єкт критичної інфраструктури у Харкові значно пошкоджений через ворожий обстріл – мер

15:08 17.01.2026
Одна людина постраждала від ворожого удару по Харкову

Одна людина постраждала від ворожого удару по Харкову

14:56 17.01.2026
Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури – мер Харкова

Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури – мер Харкова

14:36 17.01.2026
В ГУРі показали президенту Чехії бойові можливості та інноваційний потенціал

В ГУРі показали президенту Чехії бойові можливості та інноваційний потенціал

10:43 11.01.2026
РФ уперше застосувала ударний БпЛА "ґєрань-5" - ГУР

РФ уперше застосувала ударний БпЛА "ґєрань-5" - ГУР

14:28 05.01.2026
"ArcelorMittal Кривий Ріг" виграв справу у митниці щодо нібито заниження вартості імпортованого вугілля

"ArcelorMittal Кривий Ріг" виграв справу у митниці щодо нібито заниження вартості імпортованого вугілля

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

ОСТАННЄ

Генштаб повідомив про ураження нафтобази, РЛС та інших важливих об’єктів ворога

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Кличко: Мер Варшави передав Києву 90 генераторів

СБУ оприлюднила допит окупанта, який разом зі співслужбовцем розстріляв 9 українських військовополонених

Велика Британія розуміє і поділяє розчарування Зеленського через продовження варварської війни – ЗМІ

У Департаменті фінансів КМДА проходять слідчі дії

Голова ТСК Гончаренко запросив генпрокурора на засідання комісії для надання пояснень щодо операції "Мідас"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Сибіга відповів Орбану: Ваш господар у Москві не протягне 100 років

СБУ: гауляйтеру Сальдо повідомлено нову підозру – за створення окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА