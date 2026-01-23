Росіяни витратили на масований удар 20 січня понад $131 млн – ГУР МО

У ніч на 20 січня російські війська здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши загалом 372 засоби повітряного нападу, в тому числі балістичні ракети "іскандер", гіперзвукова "циркон", інші види ракет та дрони, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Загальна вартість використаного озброєння перевищує $131 мільйон (понад 10,2 млрд рублів). Для порівняння, на ці кошти протягом року живе місто вєлікій новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також зіставно з третиною річного бюджету цілих регіонів росії: калмикії та ненецького автономного округу", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, зазначили в ГУР, за таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів.

"Такі витрати на агресивний удар проти мирних українських міст відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту – минулого року він сягнув 5,6 трлн рублів ($70 млрд), або близько 2,6% ВВП. Заради продовження фінансування воєнної машини москва змушена підвищувати податки й акцизи та скорочувати видатки на соціальну сферу, а також державні інвестиційні проєкти", – наголосили в розвідці.