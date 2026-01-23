Інтерфакс-Україна
Події
15:20 23.01.2026

СБУ оприлюднила допит окупанта, який разом зі співслужбовцем розстріляв 9 українських військовополонених

Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу та отримала покази військовослужбовця ЗС РФ, який разом зі своїм спільником розстріляв дев’ятьох українських полонених під час боїв на Курщині.

В телеграм-каналі в п’ятницю СБУ оприлюднила відео допиту. "9 солдатів ВС України були нами взяти в полон. Я запитав у свого безпосереднього командира інструкції щодо подальших дій. Він сказав заспокоїти х, приспати пильність... Але насправді розстріляти їх", - говорить (російською мовою) на відео чоловік в камуфляжі.

"Як встановило розслідування, воєнний злочин скоїв військовослужбовець 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту рф Сергій Скобєлєв", - йдеться в повідомленні СБУ.

Згідно з повідомленням, в жовтні 2024 року він, як керівник штурмової групи окупантів, отримав наказ атакувати позиції Сил оборони України в Курській області.

"Загін Скобєлєва застав зненацька одну із груп наших воїнів і за результатами бою взяв у полон дев’ятьох військових. Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб заспокоїти та не допустити спротиву українців, їм пообіцяли відправку на обмін", - зазначають в українській спецслужбі.

Утім, за інформацією відомства, за наказом свого командира Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх захоплених українських військовослужбовців з табельної зброї. Після цього штурмова група РФ зібрала мобільні телефони та рації загиблих і продовжила бойові дії.

"Через тиждень після цього Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України. Спочатку він не зізнавався у скоєному, але співробітники СБУ зібрали необхідні докази, які змусили рашиста визнати свою провину", - наголошують в СБУ.

В повідомленні наголошується, що вчинений злочин є тяжким порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних документів, які визначають правила поводження із військовополоненими.

Військовому ЗС РФ готується повідомлення про підозру.

