Інтерфакс-Україна
Події
20:14 28.12.2025

Окупанти розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя – DeepState

1 хв читати

Трьох бійців однієї з механізованих бригад Сил Оборони України розстріляли 20 грудня південніше Гуляйполя в Запорізькій області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Кацапи розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя…Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог", - йдеться в повідомленні.

DeepState зазначив, що "даний випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва московії".

 

Теги: #бійці #розстріл #гуляйполе

