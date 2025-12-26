По факту залишення КСП у Гуляйполі проводять детальне розслідування – Сили оборони півдня

Фото: DeepState

В мережі з’явився відеозапис нібито захопленого росіянами у Гуляйполі Запорізької області українського командно-спостережного пункту (КСП), Сили оборони заявляють про проведення розслідування.

На кадрах відеозапису нібито полишений українськими військовими КСП однієї з бригад територіальної оборони (ТрО), показано залишені ноутбуки, робочі компʼютери, документація та смартфон без відповідного захисту.

"За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація", - заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він також зазначив, що у Гуляйполі відбуваються вуличні бої, ситуація у місті складна, російські загарбники намагаються зайти в середмістя, завести в околиці групи закріплення та штурмові групи.

Волошин наголосив, що, крім того, буде порушене провадження правоохоронними органами, за результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи, яка причетна до даних подій.

В той же час аналітики OSINT-проєкту DeepState у коментарі зазначили, що "це відео підтверджує хаос та проблеми в управлінні підрозділів ТрО, які потребують негайної уваги вищого військового командування".

"На відео залишені прапори, робоча книга командира, робоча карта, ноутбуки, смартфони, планшети, флешки та печатки. Печатки належать в/ч А7127 колишнього 75 батальйону 102 ОБр ТрО, який після реформи став 1 лінійним батальйоном 106 ОБр ТрО. Але весь цей час батальйон підпорядковувався 102 ОБр ТрО. Такий стан КСП трапився через те, що його приблизно 18 грудня штурмував противник. Чому на КСП було багато управлінців, в тому числі командири рот, невідомо. Один з ротних після штурму загинув, бо не встигли довезти на стабік", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі проєкту.

Як зазначають фахівці OSINT-проєкту, це додатково підтверджує присутність ворога в центральній частині Гуляйполя, але ситуація така, що місто "стає великою сірою зоною", де присутні як Сили оборони, так і ворог.