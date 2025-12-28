Сили оборони вночі завдали удару по Сизранському НПЗ в РФ і ворожих складах на ТОТ

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України уразили в ніч на 28 грудня нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області РФ.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Телеграм, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею.

"Щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн. тонн нафти. Слід зауважити, що нафтопереробний завод "Сизранський" є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також Сили оборони завдали ударів по місцю зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського в окупованому Криму, ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу окупованого міста Антрацит Луганської області, понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу "Шахед" в окупованому місті Макіївка Донецької області. Втрати ворога уточнюються.

Повідомляється про підтвердження результатів нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів "Лукойл-Волгограднєфтєперероботка" у Волгоградській області РФ. "Пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел", - йдеться в повідомленні.