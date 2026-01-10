Інтерфакс-Україна
14:30 10.01.2026

Центр спецоперацій "Альфа" уразив кожен 6-й російський танк на фронті - СБУ

Центр спецоперацій "Альфа" уразив кожен 6-й російський танк на фронті - СБУ

Кожен шостий танк РФ, уражений українськими захисниками на фронті, є результатом роботи Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України.

Як повідомила пресслужба СБУ, на рахунку "Альфи" вже понад 1800 знищених танків противника. Також Центр спецоперацій чотири місяці займає друге місце в Силах безпеки й оборони за кількістю російської техніки та солдат, знищених дронами.

"Загалом спецпризначенці СБУ знищили військової техніки противника на суму понад $5,5 млрд. І мова лише про підтверджені влучання… Окрім лінії фронту, спецпідрозділ СБУ ефективно застосовує далекобійні дрони для ураження ворожих обʼєктів у глибокому тилу — військових аеродромів, складів та НПЗ", - йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили про відкритий набір до Центру спецоперацій "Альфа", інформація за посиланням alfa.ssu.gov.ua.

Теги: #танк_рф #сбу #ураження

