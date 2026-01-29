СБУ затримала 16-річного юнака з Хмельниччини, який готував для ворога підрив на станції Укрзалізниці

Фото: https://t.me/SBUkr

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одній російській диверсії на об’єктах транспортної інфраструктури України: на Хмельниччині затримано 16-річного юнака, який на замовлення ФСБ готував підрив на місцевій станції Укрзалізниці, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в четвер українська спецслужба інформує, що ворог завербував 16-річний мешканця Хмельниччини, коли той шукав "легкі заробітки" після відрахування з професійно-технічного ліцею за академічну неуспішність.

"За інструкцією куратора від фсб фігурант спочатку обходив місцеві станції Укрзалізниці, щоб визначити, на якій із них відбувається найінтенсивніший рух. Далі за завданням куратора він придбав і приховано встановив напроти однієї із них відеокамеру з віддаленим доступом для фсб", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, в такий спосіб окупанти сподівалися відстежити час та кількість поїздів, що прямували у бік фронтових регіонів.

Потім, згідно з повідомленням, зловмисник придбав комплектуючі для виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП), який мав закласти біля об’єкта Укрзалізниці для дистанційного підриву.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили юнака, задокументували його злочинні дії і затримали.

"Під час обшуку в нього вилучено складові до СВП та мобільний телефон із доказами роботи на фсб", - уточнюють в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи на випередження проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.