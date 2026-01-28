Дрони "Альфи" СБУ за минулий рік уразили 15 авіабортів РФ на п'яти ворожих аеродромах

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за минулий 2025 рік уразили 15 одиниць ворожої авіації на п'яти військових аеродромах РФ, збитки перевищили $1 млрд, повідомляє СБУ.

"Лише за минулий рік під наші удари далекобійними дронами потрапили п’ять військових аеродромів. Результат – 15 одиниць авіатехніки ворог вже не підніме в небо", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

СБУ публікує унікальні кадри підтверджені ураження 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31, трьох гелікоптерів Мі-28, Мі-26, Мі-8 та одного транспортного літака Ан-26.

"Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, "Альфа" СБУ завдавала збитків ворогу на понад $1 млрд", - зазначається в повідомленні.