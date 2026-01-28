Інтерфакс-Україна
Події
10:34 28.01.2026

Дрони "Альфи" СБУ за минулий рік уразили 15 авіабортів РФ на п'яти ворожих аеродромах

1 хв читати
Дрони "Альфи" СБУ за минулий рік уразили 15 авіабортів РФ на п'яти ворожих аеродромах

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за минулий 2025 рік уразили 15 одиниць ворожої авіації на п'яти військових аеродромах РФ, збитки перевищили $1 млрд, повідомляє СБУ.

"Лише за минулий рік під наші удари далекобійними дронами потрапили п’ять військових аеродромів. Результат – 15 одиниць авіатехніки ворог вже не підніме в небо", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

СБУ публікує унікальні кадри підтверджені ураження 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31, трьох гелікоптерів Мі-28, Мі-26, Мі-8 та одного транспортного літака Ан-26.

"Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, "Альфа" СБУ завдавала збитків ворогу на понад $1 млрд", - зазначається в повідомленні.

Теги: #альфа #дрони #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 26.01.2026
Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

17:30 26.01.2026
СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч масштабних кібератак на Україну за час повномасштабного вторгнення

СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч масштабних кібератак на Україну за час повномасштабного вторгнення

19:10 23.01.2026
Зеленський: У будь-якій країні світу був би блекаут, якби їх атакували 500 дронів за ніч

Зеленський: У будь-якій країні світу був би блекаут, якби їх атакували 500 дронів за ніч

14:19 23.01.2026
СБУ: гауляйтеру Сальдо повідомлено нову підозру – за створення окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонщини

СБУ: гауляйтеру Сальдо повідомлено нову підозру – за створення окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонщини

19:02 22.01.2026
В СБУ повідомили про ураження нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ

В СБУ повідомили про ураження нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ

10:19 21.01.2026
Правоохоронці затримали агента ФСБ, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ

Правоохоронці затримали агента ФСБ, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ

13:39 20.01.2026
Зеленський: Ворог має можливість виробляти десь 350 дронів на добу

Зеленський: Ворог має можливість виробляти десь 350 дронів на добу

00:01 20.01.2026
У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

20:01 19.01.2026
Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

10:13 19.01.2026
"Альфа" СБУ у 2025 році знищила засоби ППО противника на $4 млрд

"Альфа" СБУ у 2025 році знищила засоби ППО противника на $4 млрд

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

ОСТАННЄ

Мультидисциплінарні групи для допомоги вразливим категоріям запрацювали в Деснянському районі Києва - Мінсоцполітики

Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень

ВАКС скасував виправдання керівника держпідприємства, засудженого за зловживання на будівництві доріг на Полтавщині

В Одеському порту зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари та локомотив через атаку БпЛА – Кулеба

Внаслідок ворожої атаки на порт "Південний" пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури - АМПУ

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

США повідомили Україні, що вона має погодити мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки

Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень

ОВА: Одна людина загинула, семеро постраждали через удари РФ по Дніпропетровщині

Падіння поставок російської нафти до Індії призводить до накопичення танкерів у морі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА