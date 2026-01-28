Інтерфакс-Україна
Події
12:00 28.01.2026

Голова комітету Ради Климпуш-Цинцадзе: Дії РФ не мають нічого спільного з переговорним процесом

2 хв читати
Голова комітету Ради Климпуш-Цинцадзе: Дії РФ не мають нічого спільного з переговорним процесом
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/05

Дії РФ мають мало спільного зі справжнім переговорним процесом, вважає народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Наприкінці тижня має відбутися новий раунд тристоронніх перемовин між українською, американською та російською делегаціями. Але чомусь цілком проігноровано той факт, що зухвалими нелюдськими обстрілами під час проведення першої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі рф вкотре показала свою переговорну тактику – в який спосіб вона бачить ведення перемовин, а саме, як їй здається, через примушення українського суспільства до капітуляції. На цьому тлі досить дивно бачити повідомлення про те, що попередній раунд перемовин був конструктивним і продуктивним. Як на мене, дії росії точно мають мало спільного зі справжнім переговорним процесом", - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За словами народної депутатки, також викликає сумнів те, що російські переговорники мають реальний мандат на ухвалення якихось рішень і діють відповідно на двох напрямках: презентації своєї позиції та вислуховування позиції інших. На думку Климпуш-Цинцадзе, напевно, зараз ведуться обговорення в Кремлі радше щодо того, які нові вимоги вони висунуть під час наступної зустрічі в Абу-Дабі, а не на які поступки готові йти.

"З обережністю і достатнім скептицизмом ставлюся до можливості досягти реальних домовленостей про завершення війни під час цих розмов, які зараз відбуваються. Так виглядає, що рф у спосіб присутності на так званих перемовинах намагається просто продемонструвати, що вона готова до якихось обговорень. Хоча, як на мене, її поведінка у військовому плані показує зовсім протилежне, що, окрім досягнення своїх найамбітніших цілей, росія не готова до жодних компромісів і змістовного обговорення", - наголосила голова комітету.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що РФ розуміє лише мову сили, тому "мусимо зараз багато працювати з колегами у європейських країнах, намагатися працювати з різними стейкхолдерами у США, наполягаючи на застосуванні примусу до Росії і з точки зору санкцій, і з точки зору надання Україні військових спроможностей і для захисту, і для атак на військові цілі на території агресора, щоб примусити його до миру".

На думку нардепки, очікування того, що мир вже десь за рогом, є демобілізуючими для українського суспільства і, на жаль, приводом для деяких країн, в тому числі Європи, не посилювати свою оборонну спроможність, не збільшувати виробництво зброї, якої нагально потребує Україна, і перечекати цей момент.

"Наш посил до всіх партнерів повинен полягати в тому, що військова спроможність України має бути максимально посилена. Це, безумовно, стосується і роботи всередині держави – нашої військової промисловості, внутрішньої військової, економічної та психологічної мобілізації", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #переговори #климпуш_цинцадзе #рф

