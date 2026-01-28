Україну обрано до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності

Фото: https://x.com/MelnykAndrij

За підсумками голосування Україну було обрано до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності, повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

"Термінові новини з Нью-Йорка! Наша дипломатична команда мрії щойно перемогла Росію. Україна перемогла, а Росія програла запеклі вибори до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності: Україна — 126; Словенія — 112; Росія — 74. Дякуємо, дорогі друзі з ООН!" – написав Мельник у соцмережі Х у вівторок.

У Нью-Йорку зараз відбувається дипломатична конференція повноважних представників Організації Об'єднаних Націй з питань запобігання та покарання злочинів проти людяності. Перша сесія Підготовчого комітету проходить з 19 по 30 січня 2026 року.