У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч метрів квадратних

Український девелопер РІЕЛ оголосив про старт продажів шести нових житлових проєктів у Львові та Києві. Чотири з них представлені у місті Лева. Три комплекси – Big Ben, Hyde Park та Harry – доповнюють класичну лінійку портфеля компанії. Ще один – проєкт Father, став першим у місті представником концептуальної лінійки Riel Family Style, що акцентує на родинних цінностях та особливій атмосфері затишку.

«Загальна площа нових проєктів у Львові складає майже 300 тисяч квадратних метрів. Й попри те, що ми займаємо лідируючі позиції у місті, РІЕЛ не зупиняється на досягнутому та продовжує вдосконалювати підходи до створення якісного міського простору, – заявив СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник, – Саме тому ми розробили новий формат усередині комфорт-класу та реалізували його у концепції Riel Family Style. Ми подбали про те, щоб максимальна кількість аспектів сімейного життя була врахована у вашому житловому просторі».

Ростислав Мельник, СЕО девелопера РІЕЛ

Зокрема, сучасний Big Ben – це продуманий мультифункціональний простір для людей «нового силю мислення» із інтерпретацію традиційного для Львова житла галерейного типу. Тут кожен елемент – від архітектури до атмосфери – створений для щоденного задоволення від життя.

«Галереї, зелені зони з фонтанчиками, дитячі майданчики та корт для падл тенісу – все для того, щоб кожен день feels like Friday, а сусіди ставали друзями вже з другого дня знайомства!», – зазначається на сторінці ЖК.

Наступним проєктом девелопера у Львові став клубний будинок Hyde Park , де wellness став центром концепції. Комплекс зводиться поруч із парком Шевченківський гай та матиме перший у Львові 25-метровий басейн. У комплексі передбачено 1200 м² простору для спорту, турботи про себе й повноцінного відпочинку із спа-простором та майданчиками для міні-гольфу й падл-тенісу.

«Hyde Park – це екосистема для відновлення життєвих сил. Ми створили закритий простір для людей, які цінують здорове та збалансоване життя. Інфраструктура, природа і архітектура існують у гармонії та наповнюють енергією. Віддалік від міського шуму та поруч із парком – ми спроєктували середовище для тих, хто цінує баланс у житті», – повідомляє девелопер на офіційній сторінці ЖК.

А ось житловий комплекс бізнес-класу поруч із центром міста Harry матиме власний англійський сад із місцями для активного та спокійного відпочинку та клубну зону для дозвілля мешканців. Клубний статус комплексу Harry підкреслюють закрита територія та підвищена увага до деталей – від вишуканого дизайну вхідної групи до облаштування спільних просторів.

«У Harry передбачено невелику кількість поверхів і обмежену кількість квартир – це означає мінімум сусідів та максимум простору для комфорту кожного мешканця. Внутрішня інфраструктура продумана до дрібниць: сучасні системи безпеки, енергоефективні технології та сервіс високого рівня створюють атмосферу справжнього затишку», – зазначає девелопер.

Житловий простір Father, розташований у затишному районі неподалік від центру, поєднує приватність і доступність міської інфраструктури. Як зазначається на сайті комплексу, він ідеально підходить молодим родинам та парам, які прагнуть затишку й безпеки для себе та своїх дітей. Father створений у концепції Riel Family Style.

«Тут легко знайти все необхідне для гармонійного життя: і тихий двір для ігор, і близькість навчальних закладів, і атмосферу захищеності, де кожна деталь продумана до дрібниць».

«Перед стартом продажів ми провели серію закритих презентацій для агенцій нерухомості та ріелторів — поділилися деталями проєктів, почули перші відгуки й заручилися підтримкою партнерів. Сьогодні нові комплекси вже на ринку — з чіткою комунікацією та готовністю відповідати на запит людей», – підсумував Ростислав Мельник.

Презентація проєкту Big Ben від РІЕЛ, м. Львів

Нагадаємо, загальна площа нових проєктів РІЕЛ у Львові та Києві складе понад п’ятсот тисяч квадратних метрів – 282 тис. у Львові та 285 тис. у Києві. Станом на сьогодні, РІЕЛ завершив усі свої проєкти у Києві, розпочаті до 2022 року та зберіг лідерські позиції у Львові. В першому кварталі 2025 року девелопер здав в експлуатацію понад тисячу помешкань.