13:05 20.01.2026

Sense Bank призначив антикорупційного уповноваженого

Sense Bank відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та з метою формування культури доброчесності, контролю дотримання антикорупційного законодавства створив підрозділ з питань запобігання корупції та призначив антикорупційного уповноваженого. На цю посаду Наглядова рада банку провела відкритий конкурсний відбір. За його результатами було обрано та призначено Анну Федоренко.

Анна Федоренко має ґрунтовну експертизу у сфері запобігання та протидії корупції, комплаєнсу, управління ризиками й корпоративного управління. Брала участь у розробленні та впровадженні антикорупційних програм, політик і процедур для органів державної влади, державних підприємств і компаній, а також у реалізації міжінституційних проєктів за участі НАЗК, Міністерства оборони України, інших органів виконавчої влади та міжнародних партнерів.

«Створення спеціального антикорупційного підрозділу – важливий аспект дотримання українського законодавства, а також свідчення того, що банк розвивається згідно з європейськими принципами прозорості, підзвітності та етичної ділової поведінки. Для Sense Bank це стратегічний крок. Ми з колегами працюватимемо над тим, щоб антикорупційні принципи були інтегровані в повсякденні процеси ухвалення рішень в усьому банку»,  – зазначила Анна Федоренко, антикорупційна уповноважена Sense Bank.

Антикорупційний уповноважений очолює підрозділ з питань запобігання корупції та безпосередньо підпорядковується Наглядовій раді Банку, що забезпечує його функціональну незалежність та об’єктивність діяльності.

 

