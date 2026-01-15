REDMI Note 15 в Алло: Надійність титана. Вигідні умови на старті продажів

Маркетплейс інноваційних товарів Алло оголошує про старт продажів в Україні нової серії смартфонів REDMI Note 15, яка поєднує підвищену надійність, розширені можливості зйомки та продуманий користувацький досвід – для активного щоденного користування без компромісів.

Смартфони, що витримують динаміку сучасного життя

Серію REDMI Note 15 створено для користувачів, яким важливо, щоб смартфон працював стабільно незалежно від обставин. Усі моделі лінійки побудовано на основі концепції «Надійність REDMI Titan» – комплексного підходу до міцності, що включає посилену конструкцію корпусу, підвищену стійкість до падінь і захист від води та пилу. Флагманські моделі REDMI Note 15 Pro+ 5G та REDMI Note 15 Pro 5G мають сертифікацію SGS Premium Performance, що підтверджує стійкість до падінь з висоти до 2,5 м, згинання та стиснення, а також захист IP66/IP68. (Молодші моделі REDMI Note 15 та REDMI Note 15 5G також отримали сертифікацію щодо стійкості до падінь з висоти до 1,8 м та 1,7 м відповідно). Захисне скло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 та багатошарова амортизуюча конструкція зменшують ризик пошкоджень у повсякденному використанні. Навіть за складних умов – під дощем, на морозі або з мокрими руками – смартфон залишається зручним у користуванні завдяки чутливому дисплею та захисту ключових компонентів.

Більше свободи без заряджання

Покращена автономність – одна з ключових переваг серії. Смартфони серії REDMI Note 15 оснащені сучасними ємними кремній-вуглецевими батареями до 6500 мА·год: ця сучасна технологія дає можливість поєднати високу ємність акумулятора із тонким корпусом.

Флагман REDMI Note 15 Pro+ 5G підтримує гіперзарядку 100 Вт, завдяки чому можна швидко поповнити заряд навіть у щільному графіку, а оптимізована система керування живленням забезпечує збереження до 80% ємності батареї. Вся лінійка також підтримує реверсивну зарядку, що додає зручності у повсякденних сценаріях.

Моменти, які хочеться зберегти

Серія REDMI Note 15 орієнтована на реальні сценарії зйомки – від подорожей і портретів до контенту для соцмереж. Pro-моделі серії отримали 200-мегапіксельну камеру з великим сенсором 1/1,4”, оптичною стабілізацією та 2×- і 4×-зумом без втрати якості, що дає можливість отримувати деталізовані знімки за будь-якого освітлення.

Моделі REDMI Note 15 та REDMI Note 15 5G оснащені 108-Мп камерою з 3×-зумом оптичного рівня – оптимальним для повсякденних фото, портретів і міських сюжетів.

AI-інструменти допомагають легко покращувати знімки, а ще є швидкий експорт контенту в соцмережі – без складних налаштувань і сторонніх застосунків.

Плавна робота та розумні можливості

Смартфони серії REDMI Note 15 забезпечують швидку та стабільну роботу завдяки сучасним процесорам Snapdragon і MediaTek. Навіть у багатозадачному режимі або під час ігор пристрої демонструють плавну графіку та енергоефективність.

Інтеграція Google Gemini, Обвести й знайти із Google та фірмових AI-функцій спрощує роботу з текстами, пошук інформації та взаємодію зі смартфоном, перетворюючи його на персонального цифрового помічника.

Великий екран і гучний звук для повного занурення

Серія оснащена AMOLED-дисплеями діагоналлю до 6,83 дюйма з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт, що забезпечує комфортний перегляд навіть під яскравим сонцем. Сертифікації TÜV Rheinland підтверджують зниження навантаження на очі під час тривалого використання.

Потужні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos® і підсиленням гучності до 400% (у Pro-моделях) забезпечують чітке звучання під час розмов, ігор і перегляду відео – навіть у шумному середовищі.

З 15.01 до 15.02.2026 р. при купівлі смартфонів серії REDMI Note 15 на allo.ua та mi.ua покупці отримують вигоду до 3000 грн, гарантію 24 місяці, одну безплатну заміну екрана впродовж 12 місяців, YouTube Premium (2 міс.).

В Алло доступні всі моделі лінійки у різних кольорах та конфігураціях памʼяті, завдяки чому користувачі можуть вибрати оптимальний смартфон відповідно до власних потреб і стилю життя.

Алло – маркетплейс інноваційних товарів від електроніки та інструментів до меблів та електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

