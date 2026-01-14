Майданчик УУБ – лідер із підготовки учасників малої приватизації: підсумки роботи 2025-го

Мала приватизація у 2025 році стала одним із найбільш ефективних інструментів залучення інвестицій у реальний сектор економіки України. Вагому роль у цьому процесі відіграв майданчик Української універсальної біржі, який підтвердив статус лідера з підготовки та супроводу учасників аукціонів з малої приватизації у системі Prozorro.Продажі.

Через майданчик УУБ у 2025-му інвестори подали найбільшу кількість заяв на аукціони з малої приватизації – 557. Завдяки високій і доброчесній конкуренції та якісній підготовці учасників бюджети різних рівнів отримали від цих торгів понад 620 млн грн. Це майже 15 % загального доходу від малої приватизації у системі Прозорро.Продажі.

Загалом менеджери майданчика Української універсальної біржі допомогли учасникам подати близько 10 тисяч пропозицій на різні типи аукціонів. Це стало можливим завдяки комплексному підходу до роботи з клієнтами: від первинної консультації під час пошуку необхідного лоту та реєстрації у системі до участі в торгах та супроводу до підписання угоди купівлі чи оренди. Такий підхід мінімізує ризики для бізнесу та підвищує інвестиційну привабливість державних і комунальних активів.

Високі показники майданчика УУБ зафіксовано й за іншими напрямками торгів. Через маркетплейс було подано 400 заяв на аукціони з продажу майна банкрутів, понад 6,2 тисячі заяв на земельні торги, 50 заяв на реалізацію активів банків-банкрутів тощо.

У цілому в 2025 році в системі Prozorro.Продажі відбулося майже 32 тисячі успішних аукціонів, які забезпечили понад 19,5 млрд грн надходжень. Оскільки більшість організаторів – державні органи та органи місцевого самоврядування, ці кошти стають важливим фінансовим ресурсом для розвитку громад, підтримки бізнесу та відновлення економіки країни.

Нині майданчик Української універсальної біржі об’єднує понад 29 тисяч потенційних інвесторів і орендарів та більше 4 тисяч організаторів торгів. Користувачі обирають маркетплейс УУБ як надійного партнера завдяки його професійній компетентності, стабільній роботі сервісів, оперативному реагуванню на законодавчі зміни та зручним цифровим інструментам для ухвалення інвестиційних рішень.