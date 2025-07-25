Українська універсальна біржа проводить практичне навчання для регіональних агентів з класифікації круглих лісоматеріалів

Розпочався офлайн-етап спеціалізованого навчання для агентів Української універсальної біржі, які працюють у регіонах. Курс, присвячений темі «Класифікація круглих лісоматеріалів», він стартував з онлайн-частини, яка проходила з 21 по 23 липня, і тепер продовжується практичними заняттями.

Програма спрямована на підвищення кваліфікації агентів, які відіграють ключову роль у забезпеченні прозорої та ефективної роботи ринку деревини.

Мета – набути теоретичні і практичні навички застосування національних та галузевих нормативних документів при прийманні та відпуску круглих лісоматеріалів, а також ознайомлення з основними біржовими бізнес-процесами за участі агентів.

Програма практичного курсу включає:

класифікацію лісоматеріалів за якістю та способи їх вимірювання

ознайомлення з процесами заготівлі деревини, лісовпорядною та дозвільною документацією

практичні заняття на лісових ділянках Боярської лісової дослідної станції, зокрема огляд заходів з відновлення лісу, догляду за лісовими культурами, прочистки та проріджування

аналіз унікальних лісових насаджень, зокрема 208-річних природних насаджень заказника загальнодержавного значення

техніку спілкування з клієнтами та аналіз консультаційних послуг, що надають агенти.

обговорення оптимізації взаємодії в рамках Агентської програми через створення єдиного програмного середовища – Агентського порталу.

Лекторами курсу виступають провідні експерти галузі з Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП):

Наталія Буйських – кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини, голова Технічного комітету стандартизації (ТК 18) «Лісові ресурси», незалежний експерт-дорадник з технології деревообробки.

– кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини, голова Технічного комітету стандартизації (ТК 18) «Лісові ресурси», незалежний експерт-дорадник з технології деревообробки. Сергій Мазурчук – кандидат технічних наук, доцент, незалежний експерт-дорадник з деревообробних технологій та лісового товарознавства, аудитор-експерт із сертифікації підприємств за системою FSC.

– кандидат технічних наук, доцент, незалежний експерт-дорадник з деревообробних технологій та лісового товарознавства, аудитор-експерт із сертифікації підприємств за системою FSC. Олександр Мельник – кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з науково-навчальної та інноваційної діяльності ВП НУБіП «Боярська ЛДС».

– кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з науково-навчальної та інноваційної діяльності ВП НУБіП «Боярська ЛДС». Анатолій Кроль – заступник директора з лісогосподарської діяльності ВП НУБіП «Боярська ЛДС».

«Ми добре розуміємо: прозорий ринок – це, в першу чергу, робота фахових людей. Саме тому команда УУБ створила навчальну програму для агентів – не як формальність, а як реальний дієвий інструмент підсилення. Ми зібрали учасників з усієї України, об’єднали досвід практиків, викладачів, експертів, щоб розширити базу знань агентів, дати нові знання, впевненість і розуміння кожного процесу – від нормативної бази до практичних навичок при контролі вимірювань при відвантаженнях. Для нас це не разовий захід, а системна робота», – зазначив директор УУБ Сергій Гладкий.

Практичний етап навчання проходить на базі НУБіП України та Боярської лісової дослідної станції (м. Боярка, Київська обл.). У перший день офлайн-навчання, 24 липня, учасники відвідали екскурсію Ботанічним садом НУБіП України під керівництвом директора саду Олександра Сливи.

По завершенню курсу учасники отримають сертифікати та унікальний доступ до онлайн-платформи з навчальними матеріалами та супроводом фахівців НУБіП.