Інтерфакс-Україна
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12:54 25.07.2025

Українська універсальна біржа проводить практичне навчання для регіональних агентів з класифікації круглих лісоматеріалів

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Українська універсальна біржа проводить практичне навчання для регіональних агентів з класифікації круглих лісоматеріалів

Розпочався офлайн-етап спеціалізованого навчання для агентів Української універсальної біржі, які працюють у регіонах. Курс, присвячений темі «Класифікація круглих лісоматеріалів», він стартував з онлайн-частини, яка проходила з 21 по 23 липня, і тепер продовжується практичними заняттями. 

Програма спрямована на підвищення кваліфікації агентів, які відіграють ключову роль у забезпеченні прозорої та ефективної роботи ринку деревини.

Мета – набути теоретичні і практичні навички застосування національних та галузевих нормативних документів при прийманні та відпуску круглих лісоматеріалів, а також ознайомлення з основними біржовими бізнес-процесами за участі агентів.

Програма практичного курсу включає:

  • класифікацію лісоматеріалів за якістю та способи їх вимірювання
  • ознайомлення з процесами заготівлі деревини, лісовпорядною та дозвільною документацією
  • практичні заняття на лісових ділянках Боярської лісової дослідної станції, зокрема огляд заходів з відновлення лісу, догляду за лісовими культурами, прочистки та проріджування
  • аналіз унікальних лісових насаджень, зокрема 208-річних природних насаджень заказника загальнодержавного значення
  • техніку спілкування з клієнтами та аналіз консультаційних послуг, що надають агенти.
  • обговорення оптимізації взаємодії в рамках Агентської програми через створення єдиного програмного середовища – Агентського порталу.

Лекторами курсу виступають провідні експерти галузі з Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП):

  • Наталія Буйських – кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини, голова Технічного комітету стандартизації (ТК 18) «Лісові ресурси», незалежний експерт-дорадник з технології деревообробки.
  • Сергій Мазурчук – кандидат технічних наук, доцент, незалежний експерт-дорадник з деревообробних технологій та лісового товарознавства, аудитор-експерт із сертифікації підприємств за системою FSC.
  • Олександр Мельник – кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з науково-навчальної та інноваційної діяльності ВП НУБіП «Боярська ЛДС».
  • Анатолій Кроль – заступник директора з лісогосподарської діяльності ВП НУБіП «Боярська ЛДС».

«Ми добре розуміємо: прозорий ринок – це, в першу чергу, робота фахових людей. Саме тому команда УУБ створила навчальну програму для агентів – не як формальність, а як реальний дієвий інструмент підсилення. Ми зібрали учасників з усієї України, об’єднали досвід практиків, викладачів, експертів, щоб розширити базу знань агентів, дати нові знання, впевненість і розуміння кожного процесу – від нормативної бази до практичних навичок при контролі вимірювань при відвантаженнях. Для нас це не разовий захід, а системна робота», – зазначив директор УУБ Сергій Гладкий. 

Практичний етап навчання проходить на базі НУБіП України та Боярської лісової дослідної станції (м. Боярка, Київська обл.). У перший день офлайн-навчання, 24 липня, учасники відвідали екскурсію Ботанічним садом НУБіП України під керівництвом директора саду Олександра Сливи.

По завершенню курсу учасники отримають сертифікати та унікальний доступ до онлайн-платформи з навчальними матеріалами та супроводом фахівців НУБіП.

 

 

Теги: #українська_універсальна_біржа #ринок_деревини #лісоматеріали

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