Як вибрати школу в другому семестрі? Поради для батьків

Зміна школи в середині навчального року — поширена ситуація, коли важливо діяти спокійно й обдумано. Розповідаємо, на що звернути увагу при виборі нової школи в другому семестрі, щоб перехід був легким, а навчання — результативним.

Найчастіші причини для зміни школи в другому семестрі

Звісно, кожна людина стикається з власними обставинами й потребами. Утім, під час роботи над цим матеріалом ми провели опитування батьків, які планують змінити школу для своєї дитини (або вже це зробили), і можемо виділити кілька загальних причин для такого кардинального рішення.

Переїзд в інше місто або країну. Сотні тисяч українських родин за останні роки вимушені були змінити своє звичне місце проживання. У таких умовах звична офлайн-школа просто втрачає свою доступність або доцільність.

Сотні тисяч українських родин за останні роки вимушені були змінити своє звичне місце проживання. У таких умовах звична офлайн-школа просто втрачає свою доступність або доцільність. Неможливість або небезпека очного навчання. Повітряні тривоги, постійні переривання занять, відсутність світла й тепла — усе це може спонукати батьків шукати для своєї дитини комфортніше освітнє рішення.

Повітряні тривоги, постійні переривання занять, відсутність світла й тепла — усе це може спонукати батьків шукати для своєї дитини комфортніше освітнє рішення. Незадовільна якість навчання в школі. На жаль, у багатьох школах діти стикаються із застарілими методиками, неефективними підходами та відсутністю індивідуальної уваги до кожного школяра. Ці проблеми є доволі структурними й часто призводять до величезних прогалин у знаннях дитини.

На жаль, у багатьох школах діти стикаються із застарілими методиками, неефективними підходами та відсутністю індивідуальної уваги до кожного школяра. Ці проблеми є доволі структурними й часто призводять до величезних прогалин у знаннях дитини. Потреба якісної підготовки до НМТ і ДПА. Для старшокласників другий семестр — критично важливий період. Якщо школа не дає чіткої системи підготовки до визначального іспиту, батьки часто починають шукати альтернативи.

Для старшокласників другий семестр — критично важливий період. Якщо школа не дає чіткої системи підготовки до визначального іспиту, батьки часто починають шукати альтернативи. Емоційний стан дитини. Постійний стрес, тривожність, перевантаження або конфлікти з учителями й однолітками — усе це серйозні сигнали, які змушують батьків замислитися про зміну навчального закладу.

Врешті-решт, якою б не була причина, найважливіше — це знайти ефективне рішення.

Критерії для вибору якісної школи

Важливо, щоб вибір школи посеред навчального року був не експериментом, а виваженим і відповідальним рішенням. Саме тому важливо детально оцінити критерії якості навчального закладу:

Сучасні матеріали й методики навчання.

Потрібно звернути увагу на підходи, які застосовує навчальний заклад під час освітнього процесу. Важливо, щоб діти навчалися за якісними, детально розробленими, актуальними матеріалами й посібниками. Але як це перевірити?

Деякі дистанційні школи дають дитині й батькам безоплатний демодоступ, щоб повноцінно ознайомитися з навчальним процесом. Це дасть можливість зважено оцінити, яким чином здобувають освіту учні й учениці. Якщо ж ви вибираєте звичайну офлайн-школу, тут доведеться спиратися на відгуки про цей навчальний заклад від інших школярів та їхніх батьків.

Зручність та інтерактивність навчального процесу.

Застаріла система із суворим розкладом та неефективними заняттями є однією з причин великих прогалин у знаннях. Як наслідок — низька успішність і погана підготовка школярів до НМТ і ДПА. Саме тому важливо вибрати школу, у якій освітній процес побудовано навколо комфорту та мотивації дітей. Серед ознак такого навчання:

Зрозумілий для дитини формат, завдяки якому вона могла б займатися у власному темпі, у продуктивний і зручний саме для себе час.

Цікавий навчальний процес із багатьма різноманітними формами подання інформації та пояснень.

В ідеалі — наявність освітньої платформи з матеріалами, завданнями та оцінками. Багато сучасних шкіл довели, що цей інструмент у рази підвищує ефективність навчання.

Легкість інтеграції в навчальний процес.

Особливо актуальним це є для випадків, коли дитина переходить у нову школу в другому семестрі. Саме тут найбільше може допомогти наявність у школи інтерактивної платформи, адже на ній міститься абсолютно весь матеріал за навчальний рік: з доступними конспектами, уроками й завданнями. Це допомагає детально опанувати той матеріал, з яким у дитини були складнощі в попередній школі.

Середовище допомоги, підтримки та мотивації для дитини.

Саме непорозуміння з викладачами часто є причиною того, що діти змінюють школу. Сучасні школярі дуже відрізняються від попереднього покоління, часто їм потрібно більше уваги та підтримки. Тож правильний підхід викладача до кожної дитини — це одна із запорук її успіху в навчанні та майбутньому прогресі.

Відгуки про школу від інших батьків і учнів.

Звісно, досвід інших людей також може бути дуже релевантним при виборі навчального закладу. Тож якщо ви хочете впевнитися, що школа відповідає всім вищезазначеним критеріям, варто також почитати / послухати, які думки про неї склалися в інших учнів і їхніх батьків.

Якщо біля кожного з вищевказаних критеріїв ви можете поставити зелену галочку, це означає, що вибір цієї школи точно буде хорошим кроком для майбутнього вашої дитини.

Школа, що перевершує найвибагливіші очікування

Наразі лише кілька шкіл можуть запевнити, що створили для своїх учнів і учениць комфортний, мотивувальний і якісний освітній простір. Утім, один навчальний заклад тут можна виділити окремо. Зараз у найбільшій в Україні дистанційній школі «Оптіма» освіту одночасно здобувають понад 20 000 дітей з усього світу. Ми поцікавилися, чому так багато школярів і їхніх батьків довіряють цій школі.

Як виявилося, тут створили навчальний процес, що виходить далеко за межі критеріїв, окреслених у попередньому розділі:

Авторські методики й актуальні матеріали. Фахівці школи постійно вдосконалюють освітній процес, базуючись на наукових дослідженнях у галузях педагогіки, психології та технологій.

Фахівці школи постійно вдосконалюють освітній процес, базуючись на наукових дослідженнях у галузях педагогіки, психології та технологій. Інтерактивна навчальна платформа. Тут міститься все необхідне школяреві: відеоуроки, конспекти, завдання, ігри й чат із викладачем. Усе доступно 24/7.

Тут міститься все необхідне школяреві: відеоуроки, конспекти, завдання, ігри й чат із викладачем. Усе доступно 24/7. Індивідуальний підхід і допомога. Викладачі завжди готові підтримати, допомогти та змотивувати: дитина може спілкуватися з учителем через чат на платформі, онлайн-консультації або телефоном.

Викладачі завжди готові підтримати, допомогти та змотивувати: дитина може спілкуватися з учителем через чат на платформі, онлайн-консультації або телефоном. Додаткові можливості для навчання. Школа пропонує дітям величезний перелік опцій для розвитку та соціалізації:

курси й гуртки;

доступ до платформи для вивчення англійської;

міжнародні освітні програми.

Ефективна освітня система. Усі елементи навчального процесу створюють можливість для якісного опанування важливих знань. Це підтверджується й рейтингом шкіл за результатами НМТ: щороку «Оптіма» потрапляє до всеукраїнської десятки найкращих.

Проте в усіх обіцянках і запевняннях немає сенсу, якщо їх неможливо перевірити на практиці. Саме тому в «Оптімі» надають безоплатний доступ до всього навчання на 14 днів. Тож можна без ризиків і зобов’язань пройтися навчальним маршрутом і зрозуміти, чи зможе дитина дійти ним до своєї мети.