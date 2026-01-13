Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:46 13.01.2026

GGBET — новий титульний партнер Федерації баскетболу України

2 хв читати

Реклама

Спільна робота буде зосереджена на розвитку баскетболу, нових контент-ініціативах і посиленні комунікації навколо команд.

Букмекерський бренд GGBET і Федерація баскетболу України (ФБУ) домовилися про титульне партнерство.  Разом партнери працюватимуть над тим, щоб український баскетбол отримував більше уваги з боку глядачів і медіа, а фанати — більше цікавого контенту.

Баскетбол залишається одним із найулюбленіших видів спорту для українських уболівальників. У межах партнерства GGBET і ФБУ планують запуск серії креативних ініціатив у digital-каналах, спецпроєктів та інтерактивів, які допоможуть ще ближче познайомити фанів із командами та гравцями.

«Для нас це партнерство — про системну підтримку українського спорту та розширення нашої аудиторії. Нам важливо працювати з різними сегментами вболівальників і баскетбол для цього ідеально  підходить. Це  емоційний, швидкий і дуже “живий” спорт, який заслуговує на сучасну комунікацію. Нам важливо комплексно підсилювати цей напрямок: від інтеграцій у чемпіонаті до партнерства з національними збірними. Разом із ФБУ ми хочемо робити контент, який буде цікавим уболівальникам, помітним у медіа та працюватиме на популяризацію баскетболу», — зазначив Сергій Міщенко, CEO GGBET.

У ФБУ підкреслюють, що партнерство з GGBET допоможе розширити комунікацію, більше розповідати про баскетбол і тримати фокус на потребах команд.

«Наше завдання — щоб баскетбол в Україні розвивався й залишався видимим для вболівальників, медіа та партнерів. Під час війни підтримка спорту та команд набуває особливого значення. Старт титульного партнерства з GGBET для нас — це можливість запустити сильні спільні проєкти, які додадуть українському баскетболу ще більше уваги й енергії», — прокоментував Михайло Бродський, президент Федерації баскетболу України. 

Уже найближчим часом у соцмережах GGBET та ФБУ з’являться перші анонси спільних ініціатив та форматів. 

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Теги: #ggbet

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 24.12.2025
GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025

GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025

13:49 02.12.2025
«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн

«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн

14:01 20.12.2024
У Києві нагородили лідерів спортивного маркетингу: підсумки Sport business club Awards 2024

У Києві нагородили лідерів спортивного маркетингу: підсумки Sport business club Awards 2024

13:47 20.12.2024
GGBET – офіційний спонсор показу епічного реваншу Усик – Ф’юрі на MEGOGO

GGBET – офіційний спонсор показу епічного реваншу Усик – Ф’юрі на MEGOGO

15:48 03.12.2024
GGBET став титульним спонсором ФК «Зоря» (Луганськ)

GGBET став титульним спонсором ФК «Зоря» (Луганськ)

16:34 20.01.2024
GGBET закупили реб-прилади для 93 бригади ЗСУ

GGBET закупили реб-прилади для 93 бригади ЗСУ

16:14 26.12.2023
Дрони для ЗСУ: GG.BET закупили БПЛА для “штурмовиків”

Дрони для ЗСУ: GG.BET закупили БПЛА для “штурмовиків”

17:16 09.11.2023
Офіційна позиція ТОВ “ГГБЕТ” щодо маніпулятивних матеріалів в окремих медіа

Офіційна позиція ТОВ “ГГБЕТ” щодо маніпулятивних матеріалів в окремих медіа

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

IDS Ukraine спрямувала понад 638 млн грн на благодійність: підсумки гуманітарної місії за 2022–2025 роки

5,3 млн грн на нову операційну в Інституті травматології та ортопедії НАМН України від Благодійного фонду Родини Жебрівських і Farmak

Наука виходить за межі класних кімнат: освітня ініціатива «Світ дослідників» від Henkel відтепер доступна в застосунку Мрія

Політична партія "Слуга Народу" спрямувала 92 млн грн на закупівлю понад 1000 дронів-перехоплювачів

Класифікатор професій: як уникнути помилок при введенні нових посад

ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНГРЕС (IBC) + Real Estate Market Awards відбудуться 26 березня у Києві

Петро Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори і буржуйки

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Шерон Стоун серед колекціонерів, а кияни — серед глядачів: "Уламки спогадів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА