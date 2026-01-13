GGBET — новий титульний партнер Федерації баскетболу України

Реклама





Спільна робота буде зосереджена на розвитку баскетболу, нових контент-ініціативах і посиленні комунікації навколо команд.

Букмекерський бренд GGBET і Федерація баскетболу України (ФБУ) домовилися про титульне партнерство. Разом партнери працюватимуть над тим, щоб український баскетбол отримував більше уваги з боку глядачів і медіа, а фанати — більше цікавого контенту.

Баскетбол залишається одним із найулюбленіших видів спорту для українських уболівальників. У межах партнерства GGBET і ФБУ планують запуск серії креативних ініціатив у digital-каналах, спецпроєктів та інтерактивів, які допоможуть ще ближче познайомити фанів із командами та гравцями.

«Для нас це партнерство — про системну підтримку українського спорту та розширення нашої аудиторії. Нам важливо працювати з різними сегментами вболівальників і баскетбол для цього ідеально підходить. Це емоційний, швидкий і дуже “живий” спорт, який заслуговує на сучасну комунікацію. Нам важливо комплексно підсилювати цей напрямок: від інтеграцій у чемпіонаті до партнерства з національними збірними. Разом із ФБУ ми хочемо робити контент, який буде цікавим уболівальникам, помітним у медіа та працюватиме на популяризацію баскетболу», — зазначив Сергій Міщенко, CEO GGBET.



У ФБУ підкреслюють, що партнерство з GGBET допоможе розширити комунікацію, більше розповідати про баскетбол і тримати фокус на потребах команд.

«Наше завдання — щоб баскетбол в Україні розвивався й залишався видимим для вболівальників, медіа та партнерів. Під час війни підтримка спорту та команд набуває особливого значення. Старт титульного партнерства з GGBET для нас — це можливість запустити сильні спільні проєкти, які додадуть українському баскетболу ще більше уваги й енергії», — прокоментував Михайло Бродський, президент Федерації баскетболу України.

Уже найближчим часом у соцмережах GGBET та ФБУ з’являться перші анонси спільних ініціатив та форматів.



