Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:57 08.01.2026

Шерон Стоун серед колекціонерів, а кияни — серед глядачів: "Уламки спогадів"

2 хв читати
Шерон Стоун серед колекціонерів, а кияни — серед глядачів: "Уламки спогадів"

Його картини купує Шерон Стоун та світові колекціонери, але він хоче дарувати своє мистецтво українцям. Молодий український художник везе свою виставку киянам та гостям столиці.

"УЛАМКИ СПОГАДІВ" з 21го січня в Музеї історії Києва.

Це не просто виставка — це простір, у якому глядач опиняється сам на сам із тим, що зазвичай не встигає сформулювати: незавершені думки, внутрішні тріщини, спогади без чітких назв. Живопис і скульптура тут працюють разом, створюючи середовище, що не пояснює, а проживається. Пам’ять не зберігається цілісною. Вона ламається, зміщується, повертається уламками.

"Уламки спогадів" — це історія без сюжету й біографій. Чоловік і жінка постають як універсальні образи людського досвіду — поза часом, віком і конкретними подіями. Повторювані символи — літак, дім, яблуко, меч — не мають зафіксованого значення. Вони реагують на глядача, відкриваючись через особисті асоціації кожного. Це щоденник без слів, який кожен читає по-своєму — і несвідомо дописує.

Артур Солецький працює з формою як із силою впливу. Його мистецтво не обмежується зображенням — воно формує напругу простору, відчуття тиску або, навпаки, глибокого занурення. Художник мислить масштабами інсталяції та середовища, де глядач стає частиною роботи, а не зовнішнім спостерігачем.

Солецький — один із тих українських митців, чию візуальну мову добре знають приватні колекціонери в Європі та США. Його роботи перебувають у міжнародних зібраннях, а виставкові проєкти неодноразово презентувалися за кордоном. Водночас художник послідовно повертає свої найважливіші проєкти в Україну — працюючи з локальним контекстом і живим, нефільтрованим глядачем. Парадокс його практики простий і сильний: його купує світ — але говорить він насамперед з нами.

Організатори підкреслюють: "УЛАМКИ СПОГАДІВ" — це запрошення зупинитися. Не споживати мистецтво, а дозволити йому спрацювати як внутрішню карту — де сенс не нав’язується, а знаходиться в моменті.
 

Теги: #артур_солецький #солецький #музей_історії_києва #новий_проєкт

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

1 центр рекрутингу: все більше жінок долучається до Сухопутних військ

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

В Україні вперше проаналізували безпеку даних користувачів в застосунках для знайомств – дослідження Nadiyno.org

"Я хочу, щоб Україну було чути": відомий український звукорежисер Олександр Федоренко відзначає 30-річчя діяльності

Порошенки привітали українців із річницею Томосу та Хрещенням Господнім

Компанія "Інтергал-Буд" підвела підсумки 2025 року

Українська команда" передала на передову 28 та 63 бригадам нову партію БПЛА - Палатний

В ЖК Gravity Park з’явився тариф Free Watt: світло вдвічі дешевше

КЕКЦ виграв суд проти Яворівського відділу поліції щодо незаконних лімітів у нацпарках

Солідарність і голос працівників: Молодіжна рада Профспілки залізничників презентує підсумки роботи та дослідження з корпоративного управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА