Понівечена війною шкільна парта з України в Парламентській Асамблеї Ради Європи

У Парламентській асамблеї Ради Європи представили шкільну парту з України як інсталяцію, присвячену темі освіти під час війни.

"One Desk, Two Marks" (Одна парта. Два сліди) – експозиція, що демонструє стійкість української освіти. Вперше її представили в рамках пʼятого Саміту Перших Леді та Джентельменів у вересні 2025 року. Дуальна парта є частиною глобальної комунікаційної кампанії “Every generation leaves its mark. Education shapes its legacy” (Кожне покоління залишає свій слід. Освіта визначає який), створеної у співпраці із UNICEF та креативною агенцією banda.

Сьогодні дуальна парта зʼявилась у Франції — у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), щоб вкотре нагадати світовим лідерам про важливість якісної та безперервної освіти в умовах війни. Експозиція демонструє практичний досвід, який змушує переосмислити стратегії освіти в сьогоднішніх реаліях та відповісти на просте питання: “Який слід по собі залишить майбутнє покоління?”.

Зі вступною промовою виступила Перша леді України Олена Зеленська, зазначивши:

«Дуальна парта та дошка — це наочний образ, зрозумілий кожній людині в будь-якій країні без пояснень і перекладу: війна руйнує, а освіта відновлює. В освіті — наші надії, розвиток і стійкість. Мільйони українських дітей, які навіть у холодних квартирах без світла продовжують виходити на уроки, — яскравий прояв цієї інтелектуальної та людської стійкості»

Інсталяція з'явилася в стінах ПАРЄ в момент, коли Україна стикається з особливо важкими викликами для освіти. Після чергових російських обстрілів десятки міст залишилися без опалення, електро- та водопостачання. За температури до -20°C сотні шкіл були вимушені продовжити канікули до початку лютого.

Відкриття виставки зібрало високих представників європейських інституцій. Серед присутніх — президентка ПАРЄ Петра Байр, постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко, постійні представники держав-членів та керівники національних делегацій у ПАРЄ.