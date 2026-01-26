ОТП БАНК підтвердив стабільність та фінансову стійкість – оцінка НБУ

АТ «ОТП БАНК» успішно пройшов оцінку стійкості банків та банківської системи України, проведену Національним банком України у 2025 році. Фінансова установа зберігає прибутковість, продовжує нарощувати капітал та не потребує додаткової капіталізації.

Зокрема, згідно з показниками оцінки якості активів (Asset Quality Review), станом на 31 грудня 2024 р. норматив достатності основного капіталу (Н3) в ОТП БАНК становить 18 млрд 787 млн грн, або 39,25% за мінімально необхідного рівня 12,5%. За результатами стрес-тесту як у базовому, так і в негативному сценаріях, капітал фінустанови продовжує зростати, що доводить ефективність вибраної Банком бізнес-моделі та високу якість ризик-менеджменту.

«Результати оцінки стійкості вкотре підтвердили, що бізнес-модель ОТП БАНК є збалансованою, стійкою та має значний потенціал для подальшого розширення й фінансування відновлення бізнесу. Високі показники капіталізації та якості активів свідчать про наявність у Банку суттєвого запасу міцності, який дозволяє поглинати негативні шоки навіть за найскладнішого сценарію розвитку економіки. ОТП БАНК є надійним і передбачуваним фінансовим партнером для клієнтів, бізнесу та держави», – зазначив голова Правління ОТП БАНК Володимир Мудрий.

Загалом участь у дослідженні стійкості взяв 21 банк. З них шість фінансових установ мали потребу в капіталі за базовим сценарієм.

Традиційно оцінка стійкості банків та банківської системи складається з трьох етапів. Перший етап – оцінка якості активів та прийнятності забезпечення (AQR), яку для всіх банків проводили зовнішні аудитори. Другий етап – екстраполяція результатів AQR – застосовується лише у разі виявлення значної кількості помилок в оцінці пруденційних резервів за кредитами. У 2025 році підстав для проведення екстраполяції не було в жодного з банків. Третій етап – стрес-тестування – НБУ проводив лише для найбільших банків, відібраних за критеріями обсягу ризикозважених активів, кредитів та депозитів населення. Крім того, стрес-тестування було обов’язковим для фінансових установ із підвищеними нормативами достатності капіталу за результатами оцінки стійкості 2023 року.

З результатами оцінки стійкості банків та банківської системи України можна ознайомитися за посиланням.