ОТП БАНК визнаний кращим у сегменті кредитів готівкою - рейтинг Financial Club

АТ «ОТП БАНК» здобув перемогу в номінації «Кредит готівкою» рейтингу «25 провідних банків України», організованого «Фінансовим клубом». Церемонія нагородження відбулася 16 листопада у Києві.

Попереднє рішення про надання кредиту готівкою в ОТП БАНК ухвалюється онлайн і надається протягом 15 хвилин. Для кредитів до 50 тис. грн потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код. Максимальний термін фінансування становить 7 років, а максимальна сума – до 1 млн грн. Реальна річна процентна ставка – від 40,92% до 63,97%.

Для визначення переможця в цій номінації насамперед враховувалися такі дані: абсолютний і відносний показники приросту гривневого кредитного портфеля фізичних осіб за серпень 2024 - липень 2025 року; середньорічна процентна ставка та час оформлення кредиту; максимальні строк і сума фінансування; обов’язковість надання довідки про доходи; кількість клієнтів, які скористалися послугою; наявність шаблонної програми реструктуризації кредитної заборгованості тощо.

Компанія ТОВ «ОТП Лізинг», яка входить до складу ОТП Групи в Україні, на церемонії нагородження отримала відзнаку в номінації «Лізинг». Під час визначення переможця до уваги бралися такі показники, як обсяг лізингового портфеля та кількість чинних договорів станом на 1 серпня 2025 року, об’єм нового бізнесу за серпень 2024 - липень 2025 року, а також кількість укладених за цей період договорів.

Рейтинг «25 провідних банків України» – незалежне щорічне дослідження банківського сектору України, яке проводиться з метою визначення найкращих банків у кожному із сегментів банківських послуг. Параметрами оцінювання є фінансові показники, тарифи, спектр, умови та обсяги надання послуг, кількість банкоматів і відділень тощо. Методологія дослідження передбачає бальну оцінку діяльності кожного банку за низкою сегментів послуг.

Цьогоріч «Фінансовий клуб» назвав 18 переможців тематичних рейтингів.