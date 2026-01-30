UKRNAFTA підбила підсумки акції «1 500 000 подарунків» і оголосила переможців фінального розіграшу

22 січня 2026 року у прямому ефірі на Instagram-сторінці АТ «Укрнафта» відбувся фінал розіграшу в межах акції «1 500 000 подарунків від UKRNAFTA».

У межах фінального розіграшу серед клієнтів мережі АЗК UKRNAFTA було розіграно 7 526 літрів пального. Участь брали клієнти, які з 1 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року заправлялися від 20 літрів одним чеком із використанням мобільного застосунку UKRNAFTA.

За час дії акції клієнти здійснили 1 167 760 заправок та отримували миттєві подарунки — пальне обсягом від 5 до 100 літрів, гарячі напої, хот-доги, бургери, а також знижки на товари на АЗК. Чим більше заправок здійснював клієнт, тим вищими були його шанси на перемогу у фіналі.

У фіналі було розіграно суперпризи:

• 5 сертифікатів на пальне по 500 літрів;

• 3 сертифікати на пальне по 1 000 літрів;

• головний приз — сертифікат на 2 026 літрів пального.

Переможців визначили у прямому ефірі за допомогою сервісу рандомайзера. Обрані номери телефонів пройшли верифікацію, після чого з переможцями зв’язалися представники компанії для уточнення типу пального.

Переможцями фінального розіграшу стали клієнти з Полтавської, Миколаївської, Чернівецької, Вінницької, Закарпатської областей та міста Києва. Кожен із них упродовж акції здійснив від однієї до восьми заправок.

Виграні літри пального вже нараховані на паливний гаманець у мобільному застосунку UKRNAFTA. Завдяки функції «шеринг пального» переможці можуть передавати літри близьким або використовувати їх як подарунок.

Запис прямого ефіру фінального розіграшу доступний на YouTube-каналі UKRNAFTA. Найближчим часом також буде опубліковано фото з передачею сертифіката головному переможцю.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.