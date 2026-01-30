Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:50 30.01.2026

UKRNAFTA підбила підсумки акції «1 500 000 подарунків» і оголосила переможців фінального розіграшу

2 хв читати
UKRNAFTA підбила підсумки акції «1 500 000 подарунків» і оголосила переможців фінального розіграшу

22 січня 2026 року у прямому ефірі на Instagram-сторінці АТ «Укрнафта» відбувся фінал розіграшу в межах акції «1 500 000 подарунків від UKRNAFTA».

У межах фінального розіграшу серед клієнтів мережі АЗК UKRNAFTA було розіграно 7 526 літрів пального. Участь брали клієнти, які з 1 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року заправлялися від 20 літрів одним чеком із використанням мобільного застосунку UKRNAFTA.

За час дії акції клієнти здійснили 1 167 760 заправок та отримували миттєві подарунки — пальне обсягом від 5 до 100 літрів, гарячі напої, хот-доги, бургери, а також знижки на товари на АЗК. Чим більше заправок здійснював клієнт, тим вищими були його шанси на перемогу у фіналі.

У фіналі було розіграно суперпризи:

      •     5 сертифікатів на пальне по 500 літрів;

      •     3 сертифікати на пальне по 1 000 літрів;

      •     головний приз — сертифікат на 2 026 літрів пального.

Переможців визначили у прямому ефірі за допомогою сервісу рандомайзера. Обрані номери телефонів пройшли верифікацію, після чого з переможцями зв’язалися представники компанії для уточнення типу пального.

Переможцями фінального розіграшу стали клієнти з Полтавської, Миколаївської, Чернівецької, Вінницької, Закарпатської областей та міста Києва. Кожен із них упродовж акції здійснив від однієї до восьми заправок.

Виграні літри пального вже нараховані на паливний гаманець у мобільному застосунку UKRNAFTA. Завдяки функції «шеринг пального» переможці можуть передавати літри близьким або використовувати їх як подарунок.

Запис прямого ефіру фінального розіграшу доступний на YouTube-каналі UKRNAFTA. Найближчим часом також буде опубліковано фото з передачею сертифіката головному переможцю.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #ukrnafta #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:10 30.01.2026
«Укрнафта» оголошує третій тур закупівлі пального у лютому 2026 року

«Укрнафта» оголошує третій тур закупівлі пального у лютому 2026 року

13:52 30.01.2026
На 18 АЗК UKRNAFTA запрацювали партнерські поштові відділення для прийому та видачі посилок Meest ПОШТА

На 18 АЗК UKRNAFTA запрацювали партнерські поштові відділення для прийому та видачі посилок Meest ПОШТА

14:15 29.01.2026
"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила державі майже 100 млрд грн

"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила державі майже 100 млрд грн

13:14 29.01.2026
«Укрнафта» сплатила майже 100 млрд грн на користь держави за три роки державного управління

«Укрнафта» сплатила майже 100 млрд грн на користь держави за три роки державного управління

11:56 29.01.2026
"Укрнафта" концентрується на оновленні транспорту, спецтехніки та побутової інфраструктури для персоналу

"Укрнафта" концентрується на оновленні транспорту, спецтехніки та побутової інфраструктури для персоналу

22:04 28.01.2026
Сучасна техніка, нові вагон-будинки, мобільні укриття: «Укрнафта» оновлює умови праці для безпеки та ефективності

Сучасна техніка, нові вагон-будинки, мобільні укриття: «Укрнафта» оновлює умови праці для безпеки та ефективності

23:24 21.01.2026
«Укрнафта» запрошує перевізників з досвідом перевезень світлих нафтопродуктів

«Укрнафта» запрошує перевізників з досвідом перевезень світлих нафтопродуктів

14:53 21.01.2026
Підтримуємо енергетиків, аварійні служби, ДСНС та поліцію: у січні кава і хот-доги на UKRNAFTA для них безкоштовні

Підтримуємо енергетиків, аварійні служби, ДСНС та поліцію: у січні кава і хот-доги на UKRNAFTA для них безкоштовні

19:15 26.12.2025
"Укрнафта" завершила ребрединг колишніх АЗК Shell

"Укрнафта" завершила ребрединг колишніх АЗК Shell

19:01 22.12.2025
Київщино, зустрічай: нові АЗК UKRNAFTA вже відкрилися в столичному регіоні

Київщино, зустрічай: нові АЗК UKRNAFTA вже відкрилися в столичному регіоні

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

EPILAND та Київський БКК запускають благодійну акцію «Дивовижна пригода»

Коли радіо тримає громаду: підсумки дворічної програми підтримки гіперлокальних мовників

90% процесів для бізнес-клієнтів у Sense Bank уже онлайн

Комплексні рішення та якісні комплектуючі для вашої техніки разом з АКС юа

Тисяча українців можуть отримати безоплатне протезування: як у центрі MCOP Україна допомагають повертатися до активного життя після ампутацій

Розбір смартфонів від експертів Алло: ключові характеристики, які дійсно важливі

У столиці ЄС відкрився офіс НААУ

Будинок №6 ЖК River City введено в експлуатацію

Псковського десантника підозрюють у спробі розстрілу цивільного в Бучі

Opti Taxi 579 адаптувало роботу сервісу до блекаутів та розширює програму найму водіїв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА