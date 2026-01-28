Сучасна техніка, нові вагон-будинки, мобільні укриття: «Укрнафта» оновлює умови праці для безпеки та ефективності

«Укрнафта» системно оновлює умови праці. У 2025 році один із ключових фокусів — оновлення транспорту, спецтехніки та побутової інфраструктури для виробничих команд.

169 одиниць нової техніки та транспорту вже працюють у регіональних підрозділах.

Це — вантажівки, бульдозери, ваговози, автоцистерни, метаноловози, паропідігрівальні установки, автобуси для розвозки персоналу та інша критично важлива техніка для безперебійної роботи виробництва і мережі АЗК.

Загалом із 2023 року компанія оновила понад 700 одиниць техніки, що вже дало відчутний ефект для виробничих показників.

«Ми послідовно замінюємо застарілу техніку та транспорт. У 2026 році плануємо залучити ще близько 100 одиниць нової техніки, зокрема з використанням лізингових і грантових механізмів», — зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Безпека та комфорт працівників — на першому місці:

• Встановлено 32 мобільні укриття.

• Замінено 140 вагон-будинків, окремі з яких було в експлуатації 48 років, на нові.

• Оновлено засоби індивідуального захисту, меблі, шафи для одягу, холодильники.

• Проведені ремонти в регіональних підрозділах.

Оновлення умов праці та технічної інфраструктури залишається одним із пріоритетів компанії на 2026 рік, бо ефективність починається з безпеки, комфорту й сучасної техніки.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.