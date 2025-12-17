Інтерфакс-Україна
Події
14:01 17.12.2025

Богдан Кукура очолив правління "Укрнафти"

Наглядова рада АТ "Укрнафта" за результатами відбору на конкурсній основі ухвалила рішення про обрання головою правління компанії Богдана Кукури, повідомило товариство на своєму сайті у середу.

"Відкритий конкурс на посаду голови правління АТ "Укрнафта", який розпочався у серпні 2025 року, завершено. Сьогодні я радо вітаю Богдана Кукуру та всю компанію з перемогою найкращого кандидата за результатами чесного та неупередженого професійного відбору", - зазначив голова Комітету з питань призначень і винагород та член НР "Укрнафта" Тімоті Додсон.

За його словами, відбір був проведений прозоро з дотриманням передових міжнародних практик ОЕСР, що є ознакою високого рівня корпоративного управління на підприємстві з державною часткою. Окрім того, для пошуку кандидатів було залучено рекрутингове агентство, яке здійснює діяльність під відомим міжнародним брендом Odgers.

Кукура до свого призначення обіймав посаду директора з виробництва, головного інженера "Укрнафта".

"Він є досвідченим фахівцем із багаторічним практичним досвідом у нафтогазовій галузі, добре знає виробничі процеси компанії та безпосередньо залучений до розвитку напрямів видобутку нафти й газу", - зазначили у товаристві.

Кукура є випускником Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю "Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ", має ступінь MBA.

Його професійний шлях охоплює роботу в провідних компаніях галузі, зокрема "Укргазвидобування", Regal Petroleum та інших, а також управління проєктами з проєктування та розробки нафтових і газових родовищ. Кукура – співавтор низки патентів і технічних рішень у сфері експлуатації свердловин та виробничого обладнання.

Загалом має понад 26 років досвіду реалізації технологічних і стратегічних проєктів у нафтогазовій галузі.

"Призначення голови правління АТ "Укрнафта" - це важливий крок у корпоративній реформі компанії, за сприяння наших партнерів з Європейського банку реконструкції та розвитку", - заявив своєю чергою голова НР "Укрнафта" Дункан Джеймс Найтінгейл.

