Інтерфакс-Україна
Події
22:17 06.01.2026

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

1 хв читати

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив після зустрічі Коаліції охочих у Парижі, що чеська ініціатива щодо боєприпасів може продовжуватися за умови її фінансування іншими державами.

"Кожна держава має різні варіанти, і, як і деякі інші лідери, я маю застереження щодо деяких пунктів декларації (узгодженої у Парижі Коаліцією охочих – ІФ-У). Чеська Республіка, як і кілька інших країн, не розраховує на направлення своїх солдатів у складі миротворчої місії", – цитує Бабіша його пресслужба.

Прем'єр-міністр також заявив, що Чеська Республіка продовжить ініціативу щодо боєприпасів за умови, що інші держави її профінансують. "Хоча в мене ще є засідання Ради державної безпеки, де я дізнаюся більше деталей щодо ініціативи щодо боєприпасів, після всіх зустрічей, на яких я вже був присутній, і за домовленістю з партнерами по коаліції я вирішив, що ми не скасовуватимемо ініціативу щодо боєприпасів. Проект продовжиться, і Чеська Республіка відіграватиме роль координатора. Жодні гроші громадян Чехії не будуть вкладені в ініціативу щодо боєприпасів. Вона має бути прозорою та вільною від корупції", – додав Бабіш.

Джерело: https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-babis-po-jednani-koalice-ochotnych-municni-iniciativa-muze-pokracovat--pokud-ji-budou-financovat-jine-staty-224688/

Теги: #чехія #позиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 06.01.2026
Глави МЗС України та Чехії домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити політичний діалог на рівні міністерств

Глави МЗС України та Чехії домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити політичний діалог на рівні міністерств

11:27 06.01.2026
У МЗС України пройшла зустріч із тимчасовим повіреним Чехії: очікуємо активізацію діалогу та розмови міністрів

У МЗС України пройшла зустріч із тимчасовим повіреним Чехії: очікуємо активізацію діалогу та розмови міністрів

19:41 05.01.2026
Зеленський: РФ затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди

Зеленський: РФ затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди

13:35 05.01.2026
До МЗС України буде запрошено тимчасового повіреного Чехії у звʼязку із заявами спікера чеського парламенту

До МЗС України буде запрошено тимчасового повіреного Чехії у звʼязку із заявами спікера чеського парламенту

05:29 03.01.2026
Президент Чехії відреагував на заяву спікера Палати депутатів щодо України

Президент Чехії відреагував на заяву спікера Палати депутатів щодо України

22:30 02.01.2026
Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

21:39 01.01.2026
Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

19:52 23.12.2025
Ізраїль не має наміру створювати поселення в Секторі Гази

Ізраїль не має наміру створювати поселення в Секторі Гази

06:37 23.12.2025
У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

20:18 18.12.2025
Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

ВАЖЛИВЕ

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих та тристоронні декларація Франції, Британії та України - Зеленський

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні" - ми готові взяти зобов’язання гарантій для України

ОСТАННЄ

Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Велика Британія та Франція створять "військові центри" по Україні після припинення вогню – прем’єр Британії

Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Зеленський: Росія не вкладається в дипломатів на 100%, але тільки тому, що розраховує на удари по українській інфраструктурі

Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА