Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив після зустрічі Коаліції охочих у Парижі, що чеська ініціатива щодо боєприпасів може продовжуватися за умови її фінансування іншими державами.

"Кожна держава має різні варіанти, і, як і деякі інші лідери, я маю застереження щодо деяких пунктів декларації (узгодженої у Парижі Коаліцією охочих – ІФ-У). Чеська Республіка, як і кілька інших країн, не розраховує на направлення своїх солдатів у складі миротворчої місії", – цитує Бабіша його пресслужба.

Прем'єр-міністр також заявив, що Чеська Республіка продовжить ініціативу щодо боєприпасів за умови, що інші держави її профінансують. "Хоча в мене ще є засідання Ради державної безпеки, де я дізнаюся більше деталей щодо ініціативи щодо боєприпасів, після всіх зустрічей, на яких я вже був присутній, і за домовленістю з партнерами по коаліції я вирішив, що ми не скасовуватимемо ініціативу щодо боєприпасів. Проект продовжиться, і Чеська Республіка відіграватиме роль координатора. Жодні гроші громадян Чехії не будуть вкладені в ініціативу щодо боєприпасів. Вона має бути прозорою та вільною від корупції", – додав Бабіш.

Джерело: https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-babis-po-jednani-koalice-ochotnych-municni-iniciativa-muze-pokracovat--pokud-ji-budou-financovat-jine-staty-224688/